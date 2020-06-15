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ЧП в школе Киева: директор, зная о заражении коронавирусом, продолжала ходить на работу

15 июня, 12:35

Наталья Руда Наталья Руда

Также COVID-19 обнаружили еще в трех детских садиках

В Киеве директор школы, которая заразилась коронавирусом, знала о заболевании, но продолжала общаться с людьми и ходила на работу. Об этом на брифинге в понедельник, 15 июня, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"У нас шокирующий случай. Как оказалось, директор школы, которая заразилась коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда имела уже позитивный тест на COVID-19. Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу", - рассказал городской глава.

Госпродпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы по возбуждению в отношении директора уголовного производства

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Кроме того, в Киеве среди персонала еще трех детских садов обнаружили коронавирус и подозрение на COVID-19. Все три сада не работали, но готовились к открытию.

Так, в детсаду №804 в Оболонском районе заболела воспитательница. В детском садике №495 в Шевченковском районе подозрение на коронавирус есть у инструктора по физкультуре. В садике №651 в Соломенском районе заболела вся семья у музыкального руководителя. Женщина сейчас находится на самоизоляции.

Все три сада город пока открывать не будет.

Тем временем в Киевской области число людей, у которых за время пандемии подтвердился коронавирус, превысило 2000 человек. Всего в регионе заразились 2024 человека, из них за последние сутки – 29.

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Отметим, что с 15 июня Украина запустила международное авиасообщение, однако большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. Как происходит восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев школа коронавирус

Источник: Сегодня

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