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ЧП в Зоне отчуждения: какая ситуация в Киеве с воздухом и радиацией

14 апреля, 09:38

Наталья Руда

Самые высокие показатели загрязнения воздуха в столице зафиксированы 14 апреля на Лукьяновке и проспекте Науки

В ряде районов Киева и юго-западном пригороде столицы с самого утра во вторник, 14 апреля, слышен запах гари. Отметим, что на севере Киевской области, в 140 км от столицы, уже 10-ый день продолжаются масштабные лесные пожары в Зоне отчуждения.

По данным агрегатора данных с датчиков качества воздуха SaveEcoBot, при норме индекса качества воздуха в пределах 0-50 пунктов утром 14 апреля самые высокие показатели загрязнения воздуха зафиксированы в столице на Лукьяновке – 139 пунктов, на проспекте Науки – 133, на Теремках – 91.

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В Белогородке датчики показывают 139 пунктов, в Юрьевке и Чабанах – по 101, в Буче – 156, в Ирпене – 102.

Вместе с тем, по данным сайта Института геохимии окружащей среды НАН Украины, также утром 14 апреля в столице уровень радиации в Киеве находится в пределах нормы и не превышает допустимых значений.

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Напомним, в столице и области 14 и 15 апреля обещают дождь и даже мокрый снег.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о ситуации с пожарами в Киевской области. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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Киев воздух зона отчуждения Чернобыльская АЭС

Источник: Сегодня

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