Что происходит в Киеве во время карантина: прямая трансляция брифинга Кличко

Мэр озвучит новые данные о коронавирусе и карантине в столице

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 26 мая, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице, а также об особенностях жизни города во время карантина.

Смотрите полное видео брифинга:

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Напомним, по данным Кабмина, по состоянию на 7:45 26 мая в Украине21 584 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровело. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.

Украина с 1 июня перейдет на третий этап выхода из карантина. В случае соответствия регионов трем условиям для смягчения ограничений, будет разрешено открыть бассейны, спортзалы, пустят межобластные железнодорожные и автомобильные перевозки, заявил главный санврач страны Олег Ляшко.

Отметим, 25 мая в Киеве заработало метро. Хотя подземка и работает по старому графику и ценам, некоторые изменения все же есть. Теперь в подземку впускают только в масках, а на входе дежурят полицейские.

Напомним, также мы сообщали, что с 25 мая в Киеве возобновят свою работу все рынки и ярмарки. Кроме того, стало известно, что откроется в столице с 1 июня.

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