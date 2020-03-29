"Что-то пошло не так": эвакуированных из Вьетнама украинцев усмиряла Нацгвардия

В воскресенье, 29 марта, в аэропорту "Борисполь" эвакуированные из Вьетнама украинцы пытались избежать обсервации из-за коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола на своей страничке в Facebook и разместил соответствующее видео.

"Ситуация следующая. Киев, аэропорт "Борисполь", рейс из Вьетнама только прилетел. Украинцы, прилетевшие в страну отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта. Только что. Приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает. Видео от моего подписчика – водителя, который встречал прибывших в аэропорту", – написал он.

В ролике видно, как пассажиры с чемоданами пытаются силой прорвать "кордон" медиков, одетых в костюмы спецзащиты, и открыть стеклянные двери. Все это сопровождается криками и нецензурной бранью.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

В свою очередь, музыкальный продюсер Михаил Ясинский написал в Facebook, что рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для украинцев, их эвакуировали на новом самолете Airbus 350.



"Его организовал вьетнамский бизнесмен, чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось, чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге сюда. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по €200 с человека на ее обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся граждане согласились, но по прилете что-то пошло не так", – рассказал продюсер.

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Между тем, в пресс-службе аэропорта "Борисполь" рассказали, что в 14:30 прибыл рейс из Хошимина. Прилетело 238 граждан Украина, пишет РБК-Украина.

В свою очередь, в комментарии изданию спикер полиции Киевской области Виталина Грохольская объяснила, что граждане Украины, которые прилетели из Вьетнама отказались от организации их перевозки к местам обсервации.

"Прибыли граждане Украины из Вьетнама. Их планировали вывезти всех вместе – организованно, на автобусах. Однако, эти люди отказались, ведь многих из них встречали родственники. Они своим ходом выехали из аэропорта. Информации о том, что они отказались от обсервации нет. Они все подписали соответствующие документы о самоизоляции и уехали своим ходом из "Борисполя", – заявила Грохольская.

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По ее словам, полиция не составила ни одного админпротокола и не задержала ни одного гражданина.

"Возможно какие-то моменты недопонимания были, но грубого нарушения правопорядка нами не зафиксировано. Никто не задержан", – добавила она.

Также представитель полиции объяснила, что все люди с родственниками поехали к себе домой и не будут проходить обсервацию ни в каких отдельных помещениях.

"Оснований для того, чтобы их отдельно в обсервации держать нет. Люди подписывают документ о самоизоляции и обязуются ее придерживаться", - добавили в пресс-службе.

Ранее Украина эвакуировала полтысячи своих граждан из США. Также стало известно, что из Эстонии вылетел лайнер с украинцами, которые не могли добраться домой из-за "закрытого" в связи с эпидемией коронавируса неба.

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