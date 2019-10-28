Чудеса селекции: в Киеве на осеннем Печерске зацвела алея сакур – яркие фото

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На Липском бульваре, в Печерском районе столицы, массово зацвели деревья сакуры. Сайт "Сегодня" узнавал, почему так аномально распускаются эти деревья в осеннем Киеве.

Как пояснили нам в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Печерского района, зацвел сорт сакуры Аutumnalis.

"Да, у нас на Липском бульваре зацвели сакуры. Это сорт вишни, которая цветет дважды в год. Весной она цветет очень густо, а осенью цветение чуть меньше, но это тоже очень красиво и необычно. Это абсолютно нормально, и тут нет никакой аномалии. Дерево не болеет, не замерзло, как бывает с другими видами деревьев в Киеве, например, с каштаном, который аномально цветет осенью из-за болезней", – объяснила "Сегодня" Алла Филиппова, ландшафтный дизайнер КП по СЗН Печерского района.

На предприятии цветение сакуры называют чудесами селекции и говорят, что цветение будет непродолжительным.

"Основная часть сакур на Липском бульваре была высажена осенью прошлого года, а вторая часть досажена этой осенью. На бульваре цветут все сакуры. Их там более 60 штук. Те, которые были высажены в прошлом году, хорошо принялись и уже цветут. Такие деревья считаются декоративными, их повторное цветение быстро пройдет. Цветы опадают и плодов не дают", – добавляет Алла Филиппова.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве в начале сентября зацвели каштаны. Об этом сообщили киевляне в паблике на Facebook жилмассива Виноградарь. "На просп. Василия Порика напротив магазина "Социальный хлеб" цветёт каштан. Красота", – говорится в паблике, где опубликовано видео пожухлого, но цветущего каштана. Вместе с тем в комментариях пользователи отмечают, что причиной зацветания каштанов осенью является не жара, а особый их сорт.

Также мы сообщали, что сбор каштанов в этом году неожиданно продлился всего одну неделю, чем очень расстроил желающих сдать их на переработку. Акцию по сбору плодов огласили 21 сентября и закрыли спустя 7 дней – 28 сентября. Напомним, что каштаны принимали от горожан за деньги – 2 гривни за килограмм.

Как весной на Закарпатье цветут сакуры, смотрите в нашем сюжете:

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