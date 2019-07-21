ЦИК озвучила первые данные по явке на выборах в Киеве и области
В столице активнее всего пока что избиратели голосуют на округе 219
Центральная избирательная комиссия обнародовала первые данные по явке избирателей на внеочередных парламентских выборах в Киеве и Киевской области.
В частности, по данным на 12:00, явка по Киеву составила 17,10%. Однако это данные только с семи одномандатных избирательных округов, в то время как в столице их 13.
Согласно данным ЦИК, самыми активными пока что являются избиратели на округе 219. К полудню явка там составила 18,50%.
По Киевской области пока что из девяти одномандатных избирательных округов в ЦИК переданы данные по явке только с двух ОИО. По предварительной информации, явка к полудню по региону составила 18,50%.
Ранее в столице полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения.
Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.
Также читайте, что нельзя делать во время голосования.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ЦИК озвучила первые данные по явке на выборах в Киеве и области". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве мужчине, сменившему место голосования, хотели выдать бюллетень с мажоритарщиками
Мужчина успел расписаться на корешке второго бюллетеня, когда обратил внимание на несоответствие
В Торецке проверяют сообщение о минировании избирательных участков
В Донецкой области открыты пять уголовных производств