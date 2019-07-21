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ЦИК озвучила первые данные по явке на выборах в Киеве и области

21 июля, 12:57

В столице активнее всего пока что избиратели голосуют на округе 219


Видео: Reuters

Центральная избирательная комиссия обнародовала первые данные по явке избирателей на внеочередных парламентских выборах в Киеве и Киевской области.

В частности, по данным на 12:00, явка по Киеву составила 17,10%. Однако это данные только с семи одномандатных избирательных округов, в то время как в столице их 13.

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Согласно данным ЦИК, самыми активными пока что являются избиратели на округе 219. К полудню явка там составила 18,50%.

По Киевской области пока что из девяти одномандатных избирательных округов в ЦИК переданы данные по явке только с двух ОИО. По предварительной информации, явка к полудню по региону составила 18,50%.

Ранее в столице полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Также читайте, что нельзя делать во время голосования.


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Тег Киев, выборы, ЦИК, явка

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