COVID-19 в Киевской области: в каких районах больше всего зараженных

Больше всего случаев инфицирования - в Обуховском районе

Киевская областная государственная администрация обновила данные по случаям инфицирования коронавирусом по районам региона. За сутки количество стало известно о семи случаях инфицирования.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 27 марта в Киевской области всего официально подтверждено 32 случая заражения коронавирусом. Все – взрослые.

Из них:

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16 – в Обуховском р-не;

5 – в Киево-Святошинском р-не;

3 – в Броварах;

2 – в Бориспольском р-не;

по 1 случаю в Ставищенском р-не, Ирпене, Белой Церкви, Белоцерковском р-не, Васильковском р-не, Броварском районе.

Из них на стационарном лечении 12 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) – 20.

Подозрение на заражение имеют 67 человек:

14 – в Обуховском р-не;

18 – в Киево-Святошинском р-не;

7 – в Броварском р-не;

10 – в Ирпене;

3 – в Белой Церкви;

6 – в Вышгородском р-не;

5 – в Бориспольском р-не;

2 – в Фастовском р-не;

2 – в Макаровском районе.

Установленно медицинское наблюдение за 240 контактными лицами.

В Киевской области на данный момент действует карантин. Также и в Киеве не работают садики, школы, университеты, ТРЦ, спортивные центры, так как действует карантин. Нарушителям ограничительных мер грозят штрафы:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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