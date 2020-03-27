COVID-19 в Киевской области: в каких районах больше всего зараженных

Киевская областная государственная администрация обновила данные по случаям инфицирования коронавирусом по районам региона. За сутки количество стало известно о семи случаях инфицирования.
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 27 марта в Киевской области всего официально подтверждено 32 случая заражения коронавирусом. Все – взрослые.
Из них:
- 16 – в Обуховском р-не;
- 5 – в Киево-Святошинском р-не;
- 3 – в Броварах;
- 2 – в Бориспольском р-не;
- по 1 случаю в Ставищенском р-не, Ирпене, Белой Церкви, Белоцерковском р-не, Васильковском р-не, Броварском районе.
Из них на стационарном лечении 12 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) – 20.
Подозрение на заражение имеют 67 человек:
- 14 – в Обуховском р-не;
- 18 – в Киево-Святошинском р-не;
- 7 – в Броварском р-не;
- 10 – в Ирпене;
- 3 – в Белой Церкви;
- 6 – в Вышгородском р-не;
- 5 – в Бориспольском р-не;
- 2 – в Фастовском р-не;
- 2 – в Макаровском районе.
Установленно медицинское наблюдение за 240 контактными лицами.
В Киевской области на данный момент действует карантин. Также и в Киеве не работают садики, школы, университеты, ТРЦ, спортивные центры, так как действует карантин. Нарушителям ограничительных мер грозят штрафы:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк