Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

ФОТОФАКТ. Цветение магнолий в Киеве показали с высоты птичьего полета

Сегодня, 16:52

Фото опубликовал столичный фотограф Серей Ристенко

Фото: Sergey Ristenko/Facebook
Фото: Sergey Ristenko/Facebook.

Цветение магнолий в ботаническом саду имени Фомина, который расположен возле станции метро "Университет" в Киеве, запечатлели с высоты птичьего полета.

Так, киевский фотограф Сергей Ристенко, фото которого ранее победило на международном конкурсе SkyPixel Aerial Photography & Video Contest 2018, опубликовал на своей странице в Facebook снимок цветущего сада.

Напомним, что в столице зацвела самая длинная в мире (988 м) аллея сакуры, которая находится в парке "Киото". В 2011 году в зеленой зоне между станциями метро "Лесная" и "Черниговская" высадили 360 сакур, подаренных Киеву японским городом-побратимом. Теперь ее белым и розовым цветением могут любоваться все желающие.

Отметим, что в Украине есть несколько мест, где в больших количествах произрастает это декоративное дерево, и в периоды цветения собирает вокруг себя множество благодарных зрителей. 

К примеру, в Ужгороде на Закарпатье высажена самая длинная в Европе Аллея сакуры. Изначально эти деревья росли в районе набережной речки Уж, но с годами они заполонили собой весь город. Ежегодно, начиная с середины апреля и вплоть до мая, когда в Украине буйно цветет сакура, Ужгород на время превращается в настоящие японские сады. Сюда съезжаются туристы со всех уголков страны. Также в течение многих лет в это время регулярно проводится красивый праздник, посвященный цветущей японской вишне – Сакура-фест.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, магнолии, ботсад Фомина

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. Цветение магнолий в Киеве показали с высоты птичьего полета". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цветочный бум в Черновцах: город украсили магнолии

11 апреля, 15:45

Усыпаны цветами деревья манят множество восхищенных взглядов

В Ужгороде расцвела магнолия: горожане и туристы в восторге

9 апреля, 14:06

Весной город посещает рекордное количество туристов

Райская красота: в киевском ботсаду на Печерске распустились магнолии

8 апреля, 16:43

Киевляне активно фотографируют цветущие деревья

В Киеве раньше срока зацвели тюльпаны и нарциссы

3 апреля, 15:51

Жителей и гостей столицы также приглашают посмотреть на цветение уникальных магнолий

Зеленский назвал свою задачу №1 на посту президента

8 вещей, которые мужчины делают с женщиной, которую разлюбили

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Из голодного края: россияне опять опозорились в интернете

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Диета от Кейт Миддлтон: как держать себя в форме?

В пещере на Филиппинах нашли останки нового вида людей

Спортивная страсть: Свитолина и Никитюк в календаре XXL 2019

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

Пропагандистку Скабееву высмеяли за "патриотичное" фото

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Сегодня, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

Вчера, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Украинцы смогут стать банкротами "в законе": что изменит Кодекс о банкротстве

21 апреля, 07:55

Подписан закон о банкротстве физлиц. Эксперты: возможны аферы

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Сын Порошенко рассказал, где и как служил на востоке Украины

Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской

На Титане нашли тысячелетние озера глубиной до 100 метров