Дарья Бакай стала самой быстрой женщиной украинского автоспорта и не собирается останавливаться

Гонщица Дарья Бакай – единственная среди женщин страны, является профессионалом в ралли. Уже завоевала первенство в любительских соревнованиях. Оставляет позади самых обезбашенных любителей скорости. Ее не пугают бездорожья и препятствия, для нее не существует конкурентов. Ежедневно она упорно доказывает – женщина за рулем ничем не хуже мужчин.

Дарья влюбилась в спортивные машины и гонки одиннадцать лет назад. В 2008 году она попала на ралли в Ялте. И поняла: каким бы ни был ее путь, скорость непременно будет сопровождать ее по жизни.

"Механики, звук мотора, адреналин, бензин… И все я спать не могла, наверное, неделю, я начала мечтать", – вспоминает Дарья.

Девушка начала заниматься с инструктором, купила в кредит спортивное авто и вскоре победила в ралли для любителей:

"В Бердянске я заняла первое место в абсолюте, я была единственная девочка. До сих пор это был самый счастливый день в моей жизни".

А дальше Дарья Бакай вошла в пятерку самых быстрых гонщиков Украины в профессиональном автоспорте.

"Не бойтесь водить, не слушайте стереотипы, что девушка не может, не обязана водить", – уверяет соотечественниц гонщица.

В гонке женщины с мужчинами на равных. Одно неправильное движение и ты вылетаешь из чемпионской гонки быстрее, чем двигался:

"Хорошо ехала, но на втором участке – вылет с трассы. Там пеньки, пробила радиатор. Так обидно мне не было никогда в жизни".

Через несколько месяцев – старт чемпионата Украины. Дарья упорно тренируется. Записалась на бокс. Выносливость, надеется, поможет получить в спорте еще не один трофей.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как работает единственная в Украине пожарница. Анастасия Клочко начала карьеру как сотрудница диспетчерской службы спасателей.

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