Декабрь решил, что он октябрь. Метеорологи раскрыли причуды зимы в Киеве

В понедельник, 23 декабря, температура воздуха в Киеве по климатической норме соответствовала 25 октября

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Киеве в понедельник, 23 декабря, зафиксирован очередной температурный рекорд. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений 23 декабря после полудня столбик термометра повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 2015 году и составило +10,2 °С. Такая температура воздуха по климатической норме соответствует максимальной температуре 25 октября", – говорится в сообщении.

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При этом специалисты отмечают, что существует большая вероятность превышения сегодня и среднесуточной температуры воздуха в столице, которая была установлена ​​в 2015 году.

Напомним, 17 декабря в столице был превышен рекорд максимальной температуры воздуха. После полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4 °С, что на 1,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

При этом 16 декабря в Киеве температура воздуха составила +6,6 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября.

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