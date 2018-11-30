Дело о секс-скандале с Бурейко: суд в Киеве арестовал блогера Барабошко

Блогер будет находиться под стражей до 29 января, возможный залог – 3 млн гривен

Печерский райсуд Киева избрал блогеру Александру Барабошко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 3 млн гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил телеведущий Роман Грищук.

"Крус под стражей до 29 января или залог в размере 3 043 000 грн", – написал Грищук.







Фото: www.facebook.com/grishchukroma

Фото: www.facebook.com/grishchukroma

Фото: www.facebook.com/grishchukroma

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Ранее прокуратура сообщила Барабошко о подозрении в нарушении ст. 368 ("Получение взятки"), ст. 162 ("Нарушение неприкосновенности жилища"), ст. 182 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"), ст. 343 ("Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа") УК.

Меру пресечения блогеру суд избирал в закрытом режиме. Это было также ходатайством прокуратуры, которая исходила из необходимости предотвратить разглашение сведений о личной семейной жизни человека.

Напомним, 7 ноября студентка Наталья Бурейко обвинила замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Украины Александра Варченко в домогательствах. Позже она написала заявление в прокуратуру и оставила его в ящике для обращений граждан. По данному факту прокуратура Киева открыла уголовное производство.