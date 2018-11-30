Дело о секс-скандале с Бурейко: суд в Киеве арестовал блогера Барабошко

Сегодня, 15:42

Блогер будет находиться под стражей до 29 января, возможный залог – 3 млн гривен

Александр Барабошко / Фото: www.facebook.com/grishchukroma
Александр Барабошко / Фото: www.facebook.com/grishchukroma

Печерский райсуд Киева избрал блогеру Александру Барабошко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 3 млн гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил телеведущий Роман Грищук.

"Крус под стражей до 29 января или залог в размере 3 043 000 грн", – написал Грищук.


Фото: www.facebook.com/grishchukroma

Фото: www.facebook.com/grishchukroma

Фото: www.facebook.com/grishchukroma

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Ранее прокуратура сообщила Барабошко о подозрении в нарушении ст. 368 ("Получение взятки"), ст. 162 ("Нарушение неприкосновенности жилища"), ст. 182 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"), ст. 343 ("Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа") УК.

Меру пресечения блогеру суд избирал в закрытом режиме. Это было также ходатайством прокуратуры, которая исходила из необходимости предотвратить разглашение сведений о личной семейной жизни человека.

2_17

Напомним, 7 ноября студентка Наталья Бурейко обвинила замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Украины Александра Варченко в домогательствах. Позже она написала заявление в прокуратуру и оставила его в ящике для обращений граждан. По данному факту прокуратура Киева открыла уголовное производство.
суд, прокуратура, залог, студентка, секс-скандал, Бурейко, Печерский райсуд Киева, Барабошко, Александр Барабошко, дело Бурейко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Дело о секс-скандале с Бурейко: прокуратура объяснила, в чем подозревают блогера и политтехнолога

Сегодня, 14:07

В Печерском райсуде избирают меру пресечения Петрову и Барабошко

Украина

Загадочная история киевской студентки Натальи Бурейко продолжается

16 Ноября, 20:45

Искать девушку журналисты "Сегодня" отправились на химико-технологический факультет столичной политехники
Загрузка...

Украина

Фото: facebook.com/Наталья Бурейко

Неделя после скандала: куда пропала Наталья Бурейко

16 Ноября, 07:54

Сайт "Сегодня" наведался в вуз, где девушка не появлялась уже несколько дней

Политика

Роман Насиров, фото inforesist.org

Суд оставил Насирова под залогом в 100 млн грн

28 Августа, 14:17

На заседании прокуроры продолжили читать обвинительный акт по Насирову
Загрузка...