День памяти жертв Голодомора: что будет происходить в Киеве

В городе будут выставлять свечи на подоконнике и отменят развлекательные мероприятия

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Ко Дню памяти жертв голодоморов, который отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября, в Киеве пройдут траурные мероприятия, поминальные панихиды, реквиемы, тематические выставки и традиционная акция "Зажги свечу", сообщили в КГГА.

В этот день традиционно поминают жертв Голодомора 1932-1933 годов – геноцида украинского народа и массового голода 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Так, 23 ноября проведут траурные мероприятия на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" (ул. Лаврская, 3) с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, духовенства, иностранных гостей.

В этот день в 16:00 будет объявлена ​​минута молчания в память жертв голодоморов, а также пройдет всеукраинская акция "Зажги свечу". В это время каждый желающий может приобщиться к памяти погибших соотечественников и установить свечу на подоконнике.

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В эту субботу на территории Киева будут приспущены флаги Украины. Также ограничат проведение мероприятий развлекательного содержания и внесут изменения в программы коммунальных средств массовой информации.

23 ноября в храмах будут проводить поминальные панихиды по погибшим в результате голодоморов в Украине.

Кроме того, до 30 ноября проходит выставка-реквием "Не погаснет в сердце памяти свеча" в Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия".

До 29 ноября в Государственном архиве Киева пройдет выставка архивных документов "Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине".

Напомним, в Киеве продолжается строительство второй очереди Национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора". Работы ведутся под склоном парка Славы, где рядом возведена первая действующая часть музея с обелиском в виде свечи.

Недавно киевляне, гулящие возле парка Славы, заметили возле действующего музейного комплекса конструкцию, напоминающую шахту метро.

Напомним, в 2017 году власти обещали, что Музей-мемориал памяти жертв Голодомора в Киеве достроят через два года.

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