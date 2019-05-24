День Киева 1000 лет назад: как могли отмечать День города во времена Ярослава Мудрого

На Руси в то время еще не было водки, киевляне пили квас, мед и вино

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Сегодня" представили, как могли отмечать День Киева во времена князя Ярослава Мудрого.

5 фактов: каким был Киев

Именно в 1019-м Киев снова достался Ярославу. За год до этого его войско разгромил польский князь Болеслав I, захватив Киев, где Ярослав правил уже два года. Болеслав приходился тестем брату Ярослава Святополку. Правда, захваченный Киев он отдавать родственнику не спешил — решил покняжить тут сам. Но наши предки были такими же горячими и быстрыми на "майдан", как и сейчас. Они восстали против наглости дружины Болеслава и стали убивать поляков. Польский князь хоть и вошел в историю с прозвищем Храбрый, однако был вынужден убраться из Киева.

Ярослав же после прошлогоднего разгрома уехал в Новгород и оттуда собирался вообще в эмиграцию — "за моря". Но новгородцы... изрубили суда Ярослава и сказали, что будут биться за него против поляков и Святополка. Болеслава, как мы помним, выгнали киевляне, а Святополк был разгромлен. И в 1019-м году Ярослав получил титул великого князя Киевского.

В том же 1019 году князь Ярослав женился на 18-летней дочери шведского короля Олафа Шётконунга — Ингегерде. В крещении она получила более родное нашему уху имя — Ирина. Приданным принцессы Ингегерды был город Альдейгаборг (Ладога Ленинградской области) с прилегающими землями.

В 1019 году не было еще ни Софийского собора, ни Пирогощи, ни Михайловского, ни Золотых ворот. На месте Лавры примерно в это время появилась первая иноческая пещерка. Но уже тогда Киев был одним из крупнейших городов Восточной Европы. Здесь существовало около 400 деревянных церквей и первая каменная — Десятинная, а также 8 больших рынков. "Золотой век" города вот-вот наступит — примерно с 30-х годов Ярослав Мудрый начинает грандиозное строительство. Иностранцы, побывавшие тогда у нас, говорили, что Киев по красоте и размаху — соперник Константинополя.

Князья и бояре того времени любили украшения из золота и серебра, колье с эмалями, скань, широкие браслеты-наручи. Дорогие книги украшали драгоценными переплетами. Киевские ювелиры, кстати, славились не только на Руси, но и за границей.

Супов и даже борща в те времена еще не было. Была тюря — покрошенные в квасе или воде сухари или корочки хлеба. Из мяса ели все то же, что и мы, а также голубей и журавлей. А вот конину ели только воины в походах, когда совсем уж не было пищи. Салатов не существовало. Зато было разнообразие каш. После принятия христианства греки привезли гречку. Использовали животный жир, а также льняное и конопляное масло. Не существовало тогда на Руси и водки! Киевляне пили квас, мед и вино. Вилок еще не изобрели, а вот ложки в богатых домах были золотыми и серебряными.

День Киева по традиции отмечается в последние выходные мая, и в 2019 году он припадает на 25-26 мая. По такому поводу Святослав Вакарчук решил организовать внеплановое мероприятие – концерт группы "Океан Ельзи" на ВДНХ. Приятной неожиданностью для поклонников творчества рок-коллектива стала цена билетов на концерт, которая стартует от 250 грн – за места в фан-зонах, и 950 грн – в суперфан-зонах. Начнется концерт "Океану Ельзи" в 19:00.

Впрочем, в эти дни будет также много других интересных мероприятий, которые можно посетить всей семьей.

Также смотрите, как Киев отмечал День Европы.

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