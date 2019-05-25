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День Киева: какие дороги перекроют и куда на своем авто лучше не ехать

25 мая, 08:27

На выходных в столице запланирован ряд массовых мероприятий

Фото: Pixabay

Во время традиционного торжественного празднования Дня столицы и Дня Киева предусмотрено временное ограничение транспортного движения. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, запланировано ограничения транспортного движения:

  • 25-26 мая – во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади имени Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской;
  • 25 мая с 5:30 до 17:30 – во время международных соревнований по велосипедному спорту "RACE HORIZON PARK" по маршруту: площадь Победы – просп. Победы – разворот возле станции метро "Шулявская" – просп. Победы – площадь Победы.

Перекрытия транспортного движения предусмотрено также:

  • 25-26 мая во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади Ивана Франко до перекрестка с ул. Станиславского;

международных соревнований по велосипедному спорту "RACE HORIZON PARK" по маршрутам:

  • 25 мая с 5:30 до 17:30 – ул. Крещатик – б-р Тараса Шевченко;
  • 26 мая с 09:30 до 16:00 – ул. Николая Гринченко – ул. Кировоградская – просп. Валерия Лобановского – ул. Андрея Головко – ул. Соломенская – ул. Протасов Яр – ул. Николая Гринченко (старт-финиш у дома № 28 на ул. Соломенская);
  • 26 мая с 08:00 до 15:00 во время 27-го спортивно-благотворительного "Пробега под каштанами" по маршруту: Майдан Независимости - ул. Крещатик – ул. Большая Васильковская – площадь Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – ул. Физкультуры – НСК "Олимпийский" – ул. Эспланадная – ул. Бассейная – ул. Крещатик – Майдан Независимости.

Изменения вносятся и в работу общественного транспорта. Так, 25 и 26 мая в связи с проведением международных соревнований по велосипедному спорту "Race Horizon Park" вносятся временные изменения в работу ряда маршрутов.

25 мая с 5:30 ориентировочно до 17:30 движение организуется:

  • автобусов маршрута № 2 – от ул. Булгакова к просп. Победы по собственному маршруту, далее – ул. Гарматная – б-р Вацлава Гавела – дальше по собственному маршруту;
  • автобусов маршрута № 24 – от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Софийской площади;
  • автобусов маршрута № 114 – от ул. Милославской до Софийской площади;
  • автобусов маршрута № 118 – от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец Спорта;
  • троллейбусов маршрутов №№ 5, 7 – соответственно от ул. Белицкой и ул. Чернобыльской ст. м. "Нивки";
  • троллейбусов маршрута № 8 – от ул. Смелянского до железнодорожного вокзала "Южный";
  • троллейбусов маршрута № 17 – от пл. Космонавтов до железнодорожного вокзала "Южный".

26 мая с 6:00 ориентировочно до 17:00:

  • движение автобусов маршрутов №№ 5, 19 временно приостанавливается;
  • движение автобусов маршрута № 12 организуется от железнодорожного вокзала "Южный" до ул. Механизаторов по собственному маршруту, далее ул. Соломенская – ул. Волгоградская;
  • движение троллейбусов маршрута № 40 организуется от ул. Кадетский Гай до Железнодорожного массива;
  • движение троллейбусов маршрута № 42Д организуется от ж/д. ст. "Киев-Волынский" до Севастопольской площади.

Также 26 мая с 8:00 ориентировочно до 15:00 в связи с проведением "Пробега под каштанами" вносятся временные изменения в работу общественного транспорта: 

  • автобусов маршрута № 20 – от ж/м Корчеватое до ул. Деловой;
  • автобусов маршрутов №№ 24, 114 - от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и ул. Милославской до ул. Богдана Хмельницкого по своим маршрутам, далее – ул. Владимирская – б-р Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный" – ул. Симона Петлюры – б-р Тараса Шевченко – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Владимирская, далее – по своим маршрутам;
  • автобусов маршрута № 69 – от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;
  • автобусов маршрута № 118 – от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец Спорта";
  • троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 – соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского и площади Космонавтов до ул. Терещенковской;
  • троллейбусов маршрута № 9 – от Международного аэропорта "Киев" ("Жуляны") до железнодорожного вокзала "Южный";
  • троллейбусов маршрута № 12 – от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбедская";
  • троллейбусов маршрута № 14 – от Ботанического сада ст. м. "Дворец Спорта".

Отметим, что на выходных возможно ограничение также в работе пяти станций метро.

Ранее "Сегодня" собрали полную программу празднования Для Киева в 2019 году, которые будут проходить на нескольких локациях в городе.

Также смотрите, как Киев отмечал День Европы:

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Тег транспорт, праздник, Крещатик, подол, пробег под каштанами, День Киева 2019

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