День Киева: на празднование планируют потратить небывалую сумму

В прошлом году День Киева отметили за 2,5 миллиона гривен, а в этом на праздник пойдут из бюджета 11,3 миллиона

Куда пойти на День Киева 2019. Фото: Depositphotos

В этом году на празднование Дня Киева в столице планируют потратить рекордные 11,3 млн гривен, сообщил депутат Киевгорсовета Александр Пабат.

"Никогда ранее программа Дня рождения города не была столь насыщенной, о чем уже написаны анонсы во многих городских СМИ. Кошторис прошлогоднего Дня рождения столицы составлял 2,5 млн грн. Самый бюджетный праздник пришелся на 2014 год – тогда из городской казны потратили скромные 266 290 грн", - написал Пабат на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные департамента культуры КГГА.







Напомним, что День Киева по традиции отмечается в последние выходные мая, и в 2019 году он припадает на 25-26 мая. По такому поводу Святослав Вакарчук решил организовать внеплановое мероприятие – концерт группы "Океан Ельзи" на ВДНХ. Приятной неожиданностью для поклонников творчества рок-коллектива стала цена билетов на концерт, которая стартует от 250 грн – за места в фан-зонах, и 950 грн – в суперфан-зонах. Начнется концерт "Океану Ельзи" в 19:00.

Впрочем, в эти дни будет также много других интересных мероприятий, которые можно посетить всей семьей.

Также смотрите, как Киев отмечал День Европы.

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