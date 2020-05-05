День Киева в карантин: как пройдет праздник

Из-за карантина массовое празднование Дня Киева отменяется. Веселых шествий по городу, вернисажей на Андреевском спуске, традиционной регаты и концертов в Киеве не будет. От массовых гуляний и скопления большого количества людей в разных частях города власти решили отказаться.

Напомним, День Киева отмечают в последнее воскресенье мая. В этом году это – 30 и 31 мая. Однако, карантин внес свои коррективы.

"День Киева может быть только в День Киева и переносить праздник мы не планируем. В этот день массовых мероприятий в городе точно не будет. Праздник проведем онлайн. Как именно будем отмечать, я вам пока сказать не могу. Возможно, это будут интересные флешмобы или викторины. Мы еще думаем, как все организовать. Как это будет происходить более детально станет известно через неделю", – рассказала сайту "Сегодня" Диана Попова, директор департамента культуры КГГА.

Чиновники говорят, что все массовые мероприятия на День Киева однозначно отменяются. После того как Кабмин в третий раз продлил карантин и на этот раз до 22 мая.

"Сейчас никто не знает какой будет эпидемиологическая ситуация в Киеве и в целом по стране. Поэтому привычный для всех праздник отменен. Будем искать другие форматы. В Киеве достаточно много ярких творческих коллективов, а также достаточно активных и креативных жителей. Вместе с ними мы придумаем новый формат праздника, чтобы поздравить любимый город", – рассказала сайту "Сегодня" Виктория Муха, глава комиссии Киеврады по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

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Напомним, также в Киеве не будет массовых мероприятий по случаю 9 мая. Отметим, что карантин в Украине продлили до 22 мая. Об этом заявил на заседании Кабинета министров глава правительства Денис Шмыгаль. Он объяснил, что смягчение карантина не означает его полную отмену.

Как сообщали новости "Сегодня", в условиях всеукраинского карантина будут введены новые послабления, которые касаются работы бизнеса. Глава правительства подчеркнул, что список озвучен заранее, чтобы предприниматели успели подготовиться к работе: закупить необходимые материалы, провести запись клиентов и т.д. Читайте подробнее, кому разрешат работать с 11 мая.

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