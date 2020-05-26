В День Киева откроют фонтаны, пробегут марафон онлайн и сыграют с балкона театра

Праздник будем отмечать в онлайн-формате, а большой концерт услышим по радио

В этом году киевляне впервые будут отмечать День Киева в необычном формате. Праздник отметим в теле- и онлайн-формате, поскольку продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в связи с коронавирусом. Сайт "Сегодня" узнавал, какой будет необычная праздничная программа в этом году.

Как рассказали нам в Киевской городской государственной администрации, утром 31 мая в эфире телеканала "Киев" стартует праздничная программа. В частности, киевляне увидят поздравления, серии тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории".

Кроме того, состоится трансляция "Пробега под каштанами". В этом году он пройдет в онлайн-формате. Традиционный марафон, в котором должны были принять участие 20 000 человек, перенесли из-за карантина на следующий год.

"Благотворительный "Пробег под каштанами" перенесен на следующий год с сохранением всех благотворительных взносов. А в этом году киевляне смогут присоединиться к пробегу в онлайн-формате. Мы призываем горожан не бежать в этом году марафон 31 мая. В День Киева можно включить страницу "Пробега под каштанами" и смотреть его онлайн. В студии мы будем рассказывать об истории пробега и его участниках. Кульминацией будет финиш группы бегунов из восьми человек, которые пробегут по центральным улицам Киева дистанцию в 5 километров за каждого из участников", – рассказали нам организаторы.

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Также запланирована праздничная телевикторина с киевлянами и радиоконцерты групп [О], On I Ona, ADAM, "Нумер 482", Green Grey.

Готовят несколько сюрпризов и для пользователей социальных сетей. Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространят в социальных сетях, на YouТube каналах, на своих сайтах.

Так, Академический камерный хор "Крещатик" создал хоровую версию песни композитора Игоря Шамо и поэта Дмитрия Луценко "Як тебе не любити, Києве мій!".

Киевский академический муниципальный духовой оркестр подготовил видеоролик песни-поздравления "Счастья, добра и любви". Видеопоздравление песни "Украина – родной край" записал Киевский академический ансамбль украинской музыки "Днепр". Гала-концерт лауреатов и участников Всеукраинского фестиваля хорового искусства "Песня над Днепром-2020" имени Анатолия Авдиевского покажут на YouТube-канале UA: ESTRADA.TV. Также в Сети покажут гала-концерт "Мировые шедевры" с участием артистов и оркестра Киевского национального академического театра оперетты.

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30 и 31 мая в 20:00 состоится трансляция концерта в записи Муниципальной академической мужской хоровой капеллы имени Ревуцкого, посвященного Дню Киева.

Жители города, которые 30 или 31 мая в 20:00 будут проходить мимо здания театра оперы и балета для детей и юношества на ул. Межигорской, 2, смогут увидеть музыкальное приветствие артистов с театрального балкона.

Кстати, в День Киева стартует сезон работы столичных фонтанов. Напомним, возобновление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями. Коммунальщики напоминают, что столичные фонтаны будут работать до 30 сентября, но по понедельникам там будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

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