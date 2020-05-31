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День Киева во время карантина: Пробег под каштанами и концерты онлайн

31 мая, 09:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Праздник перейдет в режим онлайн – киевляне смогут все увидеть по телевизору или в интернете

День Киева традиционно отмечается в последнее воскресенье мая и в 2020 году он приходится на 31-е число. Однако в связи с карантином в столице продолжает действовать запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса. В Киевской городской государственной администрации рассказали, что столица сегодня будет праздновать в онлайн-режиме.

Так, на сегодня запланирован традиционный "Пробег под каштанами". Организаторы мероприятия отмечают, что вырученные средства будут направлены на помощь украинским врачам и медицинским учреждениям, которые борются с коронавирусом.

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Также по телевизору будут транслировать праздничная телевикторина с киевлянами, а также пройдут радиоконцерты известных украинских групп. Готовят несколько праздничных сюрпризов и для пользователей социальных сетей. Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространят в соцсетях, на Youtube каналах, на своих сайтах.

В свою очередь Академический камерный хор "Крещатик" создал хоровую версию песни Игоря Шамо и Дмитрия Луценко "Как тебя не любить, Киев мой". Киевский академический муниципальный духовой оркестр подготовил видеоролик песни-поздравления "Счастья, добра и любви". Видеопоздравления песней "Украина – родной край" записал Киевский академический ансамбль украинской музыки "Днепр".

Также в сети покажут гала-концерт "Мировые шедевры" с участием артистов и оркестра Киевского национального академического театра оперетты.

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Киевляне, которые 31 мая около 20:00 будут проходить мимо здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества, на ул. Межигорская, 2, смогут увидеть музыкальное приветствие артистов с балкона фасада театра.

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Также сегодня начнут работать фонтаны на Майдане.

Напомним, ранее американские дипломаты рассказывпли, как им живется в Киеве. Смотрите видео:

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день Киева пробег под каштанами

Источник: Сегодня

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