День крещения Руси и Крестный ход в Киеве: все подробности онлайн

УПЦ МП проведет Крестный ход в субботу, а ПЦУ и УПЦ КП – в воскресенье

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве в субботу и воскресенье, 27-28 июля, пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня крещения Киевской Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира. В частности, Крестные ходы и молебны проведут автокефальная Православная церковь Украины, УПЦ КП и УПЦ МП.

Отметим, ранее в Киево-Печерскую лавру прибыли святыни – мощи 19-ти святых и пять чудотворных икон Богородицы.

Сегодня, 27 июля, в 11:00 на Владимирской горке начнется молебен, который возглавит предстоятель УПЦ МП блаженнейший митрополит Онуфрий. Около 13:30 начнется Крестный ход со святынями: от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Вечером в этот день возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение. Святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских и доступны для поклонения всю ночь.

В воскресенье, 28 июля, в 08:00 в Киево-Печерской лавре начнется брифинг по случаю Дня крещения Руси и прославления трех новых святых. В 09:00 на площади перед Успенским собором начнется праздничная Божественная литургия. Во время богослужения верующие смогут поклониться святыням.

При этом 28 июля ПЦУ также впервые отпразднует Крещение Руси. В 8:30 в воскресенье состоится литургия на территории Софии Киевской. В 10:30 начнется Крестный ход ПЦУ от Софии Киевской через Владимирский проезд, Михайловскую площадь, улицу Трехсвятительскую в парк "Владимирская горка". Крестный ход возглавит предстоятель ПЦУ блаженнейший митрополит Епифаний. В 11:00 у памятника князю Владимиру пройдет молебен.

УПЦ КП также проведет основные мероприятия 28 июля. В воскресенье в 10:00 во Владимирском кафедральном соборе пройдет молебен. В 12:00 вокруг этого возле этого собора начнется Крестный ход.

Напомним, что правоохранители ожидают участия в праздничном шествии около 20 тысяч верующих. Также стоит отметить, что в связи с массовыми мероприятиями центр Киева будет перекрыт.

Ранее на сайте "Сегодня" вышло большое интервью с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом.

Также сообщалось, что Филарет потерял канонические права архиерея в Православной церкив Украины. Филарет является архиереем ПЦУ, но не имеет канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.

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