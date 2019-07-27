День крещения Руси в Киеве: как люди готовятся к богослужению на Владимирской горке

Массовые праздничные мероприятия в столице пройдут 27 и 28 июля





















В Киеве на Владимирской горке люди готовятся к проведению молебня по случаю Дня крещения Киевской Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира. Его возглавит предстоятель УПЦ МП блаженнейший митрополит Онуфрий.

На молебен собралось несколько тысяч людей, в том числе и духовенство со всей Украины. Отметим, что по дороге на Владимирскую горку дежурят волонтеры в ярко-желтых жилетах, которые указывают дорогу верянам. Также правопорядок тут обеспечивают представители полиции. А сами веряне в канун старта Крестного хода прячутся от солнца в тени.











Кроме того, около 13:30 начнется Крестный ход со святынями: от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Вечером в этот день возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение. Святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских и доступны для поклонения всю ночь.

Ометим, что в Киеве связи с проведением массовых мероприятий 27 и 28 июля улицы в центре уже с самого утра перекрыты для движения транспорта. Мы уже публиковали их перечень. Напомним, что правоохранители ожидают участия в праздничном шествии около 20 тысяч верующих.

Все фото и подробности празднования Дня крещения Руси в Киеве читайте в материале "Сегодня": "День крещения Руси и Крестный ход в Киеве: все подробности онлайн".

Ранее на сайте "Сегодня" вышло большое интервью с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом.

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