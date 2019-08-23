День Независимости: как к празднованию готовят киевский майдан

В Киеве продолжается активная подготовка к празднованию Дня Независимости Украины, который вся страна будет отмечать уже в субботу, 24 августа.
Так, на майдане Незалежности решили помыть даже стеклянные потолки в подземных переходах. Соответствующие фото киевляне опубликовали на своих страницах в Facebook.
Напомним, что ранее в Киеве состоялась первая репетиция марша ко Дню Независимости Украины: организаторы определили временные рамки события и согласовали маршрут. Марш начнется в 11 часов, 20 блоков по 12 человек пойдут от парка Шевченко, через Бессарабскую площадь выйдут на Крещатик и майдан Незалежности, затем направятся к Михайловскому собору, где примут участие в молебне. Закончиться шествие должно в 13:00.
Сначала в колоне будут идти семьи погибших в АТО, после них раненые, потом члены семей Небесной Сотни, затем ветераны и отдельно духовенство.
Напомним, если вы остаетесь в столице и не знаете, куда пойти на День Независимости, – посмотрите афишу мероприятий в этот день.
Также напомним, что ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".
Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк