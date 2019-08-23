Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

День Независимости: как к празднованию готовят киевский майдан

23 августа, 09:15

На майдане Незалежности решили помыть даже стеклянные потолки в подземных переходах

SERGEI GAPON

SERGEI GAPON / Фото: AFP

В Киеве продолжается активная подготовка к празднованию Дня Независимости Украины, который вся страна будет отмечать уже в субботу, 24 августа.

Так, на майдане Незалежности решили помыть даже стеклянные потолки в подземных переходах. Соответствующие фото киевляне опубликовали на своих страницах в Facebook.

Фото: Александра Бычковская/Facebook

Фото: Александра Бычковская/Facebook

Реклама

Напомним, что ранее в Киеве состоялась первая репетиция марша ко Дню Независимости Украины: организаторы определили временные рамки события и согласовали маршрут. Марш начнется в 11 часов, 20 блоков по 12 человек пойдут от парка Шевченко, через Бессарабскую площадь выйдут на Крещатик и майдан Незалежности, затем направятся к Михайловскому собору, где примут участие в молебне. Закончиться шествие должно в 13:00.

В тренде
Все о праздновании Дня Независимости Украины: спецвыпуск "Сегодня" онлайн

Сначала в колоне будут идти семьи погибших в АТО, после них раненые, потом члены семей Небесной Сотни, затем ветераны и отдельно духовенство.

Напомним, если вы остаетесь в столице и не знаете, куда пойти на День Независимости– посмотрите афишу мероприятий в этот день.

Также напомним, что ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев Майдан День Независимости 2019

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киевляне провели масштабную толоку в Гидропарке
Киевляне провели масштабную толоку в ГидропаркеДругие новости
Празднуем День Независимости в Киеве: будет гонка ретромашин и концерты в парках
Празднуем День Независимости в Киеве: будет гонка ретромашин и концерты в паркахКуда пойти
Марш Достоинства, рыцарский турнир и гонка ретромашин: куда пойти на День Независимости
Марш Достоинства, рыцарский турнир и гонка ретромашин: куда пойти на День НезависимостиУкраина
Основателя иностранной наркоимперии, сбежавшего от СБУ, экстрадировали в Израиль
Основателя иностранной наркоимперии, сбежавшего от СБУ, экстрадировали в ИзраильУкраина
На Софийской площади при участии Зеленского торжественно подняли флаг Украины (видео)
На Софийской площади при участии Зеленского торжественно подняли флаг Украины (видео)Украина
Главная школьная ярмарка Киева работает на Крещатике
Главная школьная ярмарка Киева работает на КрещатикеДругие новости

Новости партнеров

Loading...