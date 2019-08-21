День Независимости в Киеве: жители и гости столицы будут праздновать пешком

Фото: superomsk.ru

Киев готовится отмечать два самых главных государственных праздника День флага и 28-ю годовщину независимости Украины. На выходные запланированы масштабные шествия, фестивали и забеги. В связи с мероприятиями многие улицы в центре, а кое-где и в спальных районах, будут перекрыты.

Неудобства водителей ждут уже в ближайший четверг, 22 августа. Вечером начинается подготовка к праздникам.

23 августа в столице будут праздновать День Государственного флага. Утром сине-желтый стяг поднимут возле КГГА, на Софийской площади и у всех 10 райадминистраций — ограничение движения анонсируют только на Крещатике. А вот с вечера "на замок" закроют и все прилегающие к нему улицы. Они будут непроездными более суток.

В День Независимости, 24 августа, в центре запланировано огромное количество мероприятий. С утра — официальный парад, а после — "Марш защитников Украины", организованный ветеранами. Днем на Крещатике устроят авто- и мотошоу, проведут уличный фестиваль "Карта мечты", на котором обещают установить новый мировой рекорд и фестиваль культур "Этнический веночек" с концертом, шествием, конкурсами для взрослых и развлечениями для детей. Масштабный праздник с перекрытиями движения устроят в этот день и в Днепровском районе столицы.

На время действия ограничений в дневное время будут вноситься изменения в работу наземного общественного транспорта, маршруты которого проходят по центральным улицам. А вот в ночь с 24 на 25 августа автобусы, троллейбусы и поезда метро обычно курсируют на два часа дольше обычного. В коммунальных транспортных предприятиях говорят, что точный график изменений движения пока готовится, и советуют следить за предупреждениями на официальных страницах.

Где перекроют улицы:

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22 августа с 18:00 до 23:00

В связи с подготовкой к праздничным мероприятиям движение перекроют на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской, на ул. Михайловской от ул. Костельной до Крещатика.

23 августа с 07:00

Во время церемонии поднятия флага возле здания Киеврады будет полностью запрещено движение транспорта по Крещатику (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной). Ограничения будут действовать до окончания мероприятий.

23 августа с 07:00 до 18:00 24 августа

Нельзя будет проехать по Русановскому бульвару (возле памятника Гоголю и на перекрестке с Русановской набережной) на время подготовки и проведения "Забега в вышиванках" — Кубок ко Дню Независимости.

23 августа с 17:00 до завершения мероприятий 24 августа

Проезд будет закрыт на Большой Житомирской (от ул. Владимирской до ул. Михайловской), на Михайловской (от Владимирского проезда до Крещатика), на ул. Костельной (от ул. Михайловской до ул. Трехсвятительской), на Трехсвятительской (от Крещатика до Михайловской площади), на Владимирском спуске (от Сагайдачного до Европейской площади), на ул. Грушевского (от Петровской аллеи до Европейской площади), на ул. Крещатик (от ул. Хмельницкого до Европейской площади), на ул. Городецкого (от ул. Марии Заньковецкой до Крещатика), на аллее Героев Небесной Сотни (от ул. Ольгинской до ул. Крещатик).

24 августа с 07:00 до 13:00

Движение перекроют на Русановской набережной, Русановском бульваре, Днепровской набережной. Тут будет проходить "Забег в вышиванках".

24 августа с 08:00 до 22:00

Запретят проезд по Крещатику (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко). В течение дня тут будут проходить мероприятия, посвященные памяти бойцов, парады и фестивали.

24 августа с 10:00 до 12:00

Будет перекрыто движение на ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до бульвара Шевченко), на бульваре Шевченко (от Владимирской до Бессарабской площади), на ул. Большой Васильковской (от ул. Скоропадского до Бессарабской площади), на ул. Бассейной (от Крутого спуска до Крещатика). В 11:00 из парка Шевченко в сторону Крещатика стартуют участники неофициального "Марша защитников".

24—25 августа в течение дня

На ул. Владимирской будет проводиться фестиваль искусств, движение будет перекрыто на участке от Большой Житомирской до Десятинной.

Напомним, что в Киеве празднование Дня Независимости в этом году состоится в новом формате.

Отметим, что День Независимости Украины каждый год традиционно отмечается 24 августа. В 2019 году он выпадает на выходной день – субботу. Согласно законодательству, если официальные праздники приходятся на выходные, субботу или воскресенье, то следующий за ними понедельник также является выходным днем. Поэтому украинцы получают возможность отмечать главный праздник страны три дня подряд – с субботы, 24 августа, до понедельника, 26 августа включительно. Кроме того, рабочий день в пятницу, 23 августа, будет укорочен на 1 час.

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