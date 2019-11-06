День освобождения от нацистов: в Киеве почтили память погибших

Киевлянам напомнили, что за время оккупации население столицы уменьшилось вчетверо

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В Киеве почтили память погибших защитников в честь 76 годовщины освобождения города от нацистов.

За время оккупации население украинской столицы уменьшилось вчетверо. Около 300 тысяч человек были расстреляны или вывезены на принудительные работы, другие бежали из города, спасаясь от голода.

Освобождение Киева уже несколько лет не отмечают на государственном уровне, однако каждый раз 6 ноября сотни людей неизменно несут цветы к Вечному огню в Киевском парке славы.

"Великий праздник не только для киевлян, а и для всей Украины. Всегда этот день, день освобождения города – Одессы, Харькова, Николаева, Херсона, всегда отмечается с особым патриотизмом. И все помнят, и хранят их в сердце, и от сердца в сердце передают это своим детям", – сказал народный депутат Украины Вадим Новинский.

Напомним, для киевлян Вторая мировая война началась со взрывов в Святошино, Жулянах и на заводе "Большевик". Немецкие летчики бросали на мирный город бомбы. Кинооператор снимал процесс бомбежки "Объекта №12" (так они обозначили Киев) на кинопленку. Немцы сбросили на столицу 90 фугасных и зажигательных бомб. При первой бомбежке Киева погибло до 200 человек.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что историки до сих пор считают погибших, чьи жизни составили страшную цену победы во Второй мировой войне. Советские власти долго скрывали настоящие цифры человеческих потерь.

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