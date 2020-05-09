День Победы в Киеве: полиция раздавала маски, а спасатели дезинфицировали дороги (фото и видео)

В Киеве мероприятия 9 мая прошли без существенных нарушений правопорядка. В полиции столицы сообщают, что в городе удалось избежать грубых нарушений и обеспечить соблюдение правил карантина.

Так, во время мероприятий в Парке Вечной Славы на специально установленных пропускных пунктах работники полиции проводили поверхностную проверку для выявления запрещенных вещей у лиц, которые пришли возложить цветы к мемориалу.

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Вместе с тем, в связи с карантинными ограничениями правоохранители пропускали на территорию парка по два человека с определенным промежутком времени и требованием соблюдения дистанции в полтора метра, а также выдавали защитные маски тем, у кого они отсутствовали.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции столичные спасатели каждый час проводили дезинфекционную обработку на Аллее Героев Крут и на территории Парка Вечной Славы.

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Однако, несмотря на многочисленные предупреждения, все же некоторые граждане нарушали действующее законодательство о декоммунизации и установленные правила карантина. Полицейские составили четыре административных протокола: один по ст. 173-3, а остальные – по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В дальнейшем материалы будут направлены в суд для принятия решения.

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Кроме этого, в столице произошло несколько автопробегов, которые прошли без нарушений. Правоохранители продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева и контролируют соблюдение карантина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших воинов во Второй мировой войне.

Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 8 мая, в Украине была еще одна важная дата по случаю Второй мировой войны – День памяти и примирения. Президент Украины ездил в Луганскую область и посетил поселок Меловое, где у мемориального комплекса "Украина – освободителям" почтил память погибших. Также Зеленский выступил с обращением по случаю Дня памяти и примирения. Он напомнил, что за шесть лет мировой войны погибли более восьми миллионов украинцев.

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