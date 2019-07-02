День с большой собакой в городе: эксперимент журналистов "Сегодня"

Как прошел день с немецким догом в транспорте, офисе и на многолюдных улицах

Фото: Юлия Вустилка-Смирнова, "Сегодня".

2 июля в мире отмечают День собак. В современном обществе это животное – не только надежный сторож или пастух, но и компаньон, который разделит с хозяином и утреннюю пробежку, и вечернюю встречу с друзьями. Недавно в Киеве прошла акция "Возьми собаку на работу", в рамках которой более двух сотен горожан пришли в офисы со своими домашними любимцами.

В основном, собаки-компаньоны – небольшие или среднего размера. Однако, встречаются и "напарники", которые относятся к категории "гигантов": больших псов можно встретить и на шумных улицах, и в общественном транспорте. Правда, учитывая размер компаньона не всегда все может пройти гладко. Журналисты "Сегодня" проверили, возможно ли в Киеве провести насыщенный день в компании очень большой собаки и что необходимо учитывать, отправляясь в "большое путешествие" с "гигантом".

Большая собака на улице: не забудьте намордник и запаситесь временем

Знакомьтесь, это Барт, 4-летний метис немецкого дога. Ему предстоит большая прогулка с Подола, где он живет, в район Олимпийского стадиона, где работает его хозяйка, – и обратно. Пес немало времени проводит на оживленных улицах, так что привычен к шуму транспорта и большому количеству незнакомых ему людей. Тем не менее, короткий поводок и намордник – его обязательный "дресс-код" для всех городских прогулок, независимо от дальности.

Фото: Юлия Вустилка-Смирнова, "Сегодня"

Отправляясь с большой собакой в дорогу, стоит запастись водой: Вашему питомцу нужно будет утолять жажду. "Гиганту" Барту по пути понадобилось три литра воды. Также стоит учесть, что псу понадобится передышка. Так что, если Вы тратите на дорогу определенное количество времени – с собакой этот же путь займет на 20-30 минут больше.

Фото: Юлия Вустилка-Смирнова, "Сегодня"

Также стоит быть готовым к повышенному вниманию со стороны прохожих: большие собаки-компаньоны – не самое распространенное явление. Во время большой прогулки мы услышали много вопросов о породе собаке и особенностях ее содержания в квартире, просьбы сфотографироваться и даже нелестные отзывы. К счастью, последние на улицах Киева для Барта были немногочисленными.

Большая собака в офисе: не забудьте договориться с коллегами и начальством

Приходить с собаками в офис на самом деле можно не только в рамках всемирной акции. Правда, стоит заранее договориться с начальством и коллегами, чтобы явление собаки, даже самой дружелюбной и воспитанной, не стало неприятным сюрпризом: в офисе могут быть аллергики или люди, которые боятся больших псов.

Барт коллегам его хозяйки понравился: многие делали с ним селфи и забирали к себе "в гости" в кабинеты, где обнимались с псом и угощали вкусняшками. Позднее, получив свою дозу внимания и исследовав рабочее место, Барт завалился на сиесту — из-за жары так он провел большую часть рабочего дня. Впрочем, через какое-то время пес решил, что хозяйке не помешает охрана и начал лаять на слишком шумных сотрудников или просто проходящих мимо.

Также пес много бегал и играл с сотрудниками в перетягивание поводка, да так, что тот порвался. А еще нашел развлечение в жевании пустой пластиковой бутылки — характерные звуки вместе со стуком когтей по ламинату разносились по всему офису. Многим в редакции понравилось проведенное время с псом, некоторые попросили приводить его еще. Однако были и коллеги, которые считают, что собаке, тем более таких размеров, в офисе делать нечего — она отвлекает от работы и пугает.

Совет: отправляясь с собакой в место, где она проведет несколько часов без внимания хозяина, не забудьте ее игрушки. Псу будет не так одиноко и ему не придется превращать в "погремушки" бутылки от минералки и собственный поводок.

Напомним, новости "Сегодня" и телеканал "Украина" уже не первый год поддерживают акцию "Возьми собаку на работу": в прошлом году мы приходили на работу с таксами и мопсами.

Как говорят психологи, справиться с фобиями и скорректировать поведение при ментальных расстройствах можно в несколько раз быстрее, если к делу подключить собаку. Общительные и любвеобильные собаки свою работу воспринимают как игру, и так же реагируют сами пациенты.

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