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День знаний во время пандемии: как проходят школьные линейки в Украине (фото)

1 сентября, 10:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В Украине начался новый учебный год

Несмотря на эпидемию коронавируса в Украине, в школах все же решили провести праздничные линейки, однако соблюдая ряд противоэпидемиологических ограничений. Так, в торжественной части разрешили принять участие только первоклассникам и 11-классникам.

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Как сообщает PavlovskyNews, в одной из пригородных школ города Киева на асфальте начертили специальные круги, чтобы между детьми сохранялась безопасная дистанция.

Учителя рассказали, что график уроков построили таким образом, чтобы не было большого скопления детей в одном помещении.

Следует отметить, что в некоторых учебных заведениях это не торжественная линейка, а праздничная встреча учеников. Как сообщает "112 Украина", в одной из столичных школ обучение разбили по графику, поэтому на торжественном начале учебного года присутствуют не все ученики.

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"Здесь собираются дети, это не вся школа, потому что обучение будет разбито по графику, чтобы не было скопления в школах. Детей будут заводить на разных входах. Их встречают учителя. Это не линейка в ее традиционном понимании, а праздничная встреча детей. Здесь поставили несколько стендов для фото для первоклашек", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что учебный процесс начнут после температурного скрининга. По словам матери одного из учеников, все меры безопасности обеспечивает школа, а родители приводят детей на уроки в защитных масках. Исключение сделали только для первоклассников – они могут ходить без масок.

Ранее мы сообщали, как с 1 сентября будут работать школы. Степанов разъяснил рекомендации по организации учебного процесса.

Также мы писали о том, когда начнется учебный год для студентов и как будут проходить пары в столичных вузах.

Подробнее о том, как будут работать школы, смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме 1 сентября в Украине

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Киев школа карантин ученики 1 сентября Украина день знаний линейка
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