Депутатский зал на Киевском ж/д вокзале передали армейцам

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"Укрзализныця" решила обеспечить украинских бойцов условиями, которые раньше предусматривались для народных депутатов: на Киевском железнодорожном вокзале открыли зал отдыха для армейцев, прежде всего для тех, кто возвращается домой из зоны боевых действий или отбывает на Восток.

"У нас до того было помещение для волонтеров –волонтерский пункт. Он был небольшой, недостаточный для того, чтобы обеспечить потребности военнослужащих. А этот зал был депутатский. Мы планируем во всех областных центрах на всех вокзалах сделать подобные залы", – заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Простые солдаты, которые возвращаются из окопов, говорят, что бывшее помещение отдыха народных избранников – настоящие хоромы. Здесь есть кухня, холодильник, современные туалеты и даже библиотека.

Каждый военный хочет вернуться домой, к родным, чистым и опрятным, и для этого здесь есть стиральная машина и душ с горячей водой, о котором на передовой можно только мечтать.

Боец добровольческого батальона Роман Рудейчук возвращается в Ровно из прифронтовой Марьинки и приятно удивлен таким сервисом. Говорит, необычно, что о бойцах так заботятся.

"Когда возвращаешься с боевых действий, мест, где можно выпить чаю, кофе, не всегда хватает. Бывает такое, что просто хочется отдохнуть – вырубает уже. Просто хочется уснуть", – говорит боец ​​добровольческого батальона "Правый сектор".

Ранее военные отдыхали в общем зале – на металлических скамейках, отгороженных маскировочной сеткой. Обессиленных, уставших бойцов часто обворовывали.

"Пару часов, и у тебя может пропасть и телефон, и документы, и все. И деньги – можно просто отвлечься от своих вещей – забирают с рюкзаком буквально", – рассказал боец.

По словам волонтеров, отдельный зал решает проблему безопасности, поскольку ранее оберегать всех бойцов от проходимцев они не успевали физически, а теперь есть возможность расширить перечень услуг.

"Хотим организовать информационный центр, чтобы была информация для ребят – как куда доехать, чтобы знали, к кому можно обратиться, будут объявления о различных инициативах, направления на реабилитацию, на адаптацию ребят, на оздоровление, лечение", – отметила волонтер Елена Чмуд.

В ближайшие две недели руководство "Укрзализныци" обещает открыть такие залы в Днепре, Одессе, Львове и Харькове.

Напомним, ранее в Соломенской районной госадминистрации Киева предложили бороться с бездомными, которые живут на Южном вокзале, с помощью дополнительных патрулей полиции и медиков.

Также мы писали о том, как журналисты "Сегодня" инспектировали территорию железнодорожного вокзала.

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