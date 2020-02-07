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"Дерево Цоя" в Киеве получило особый статус: чем прославилось растение

7 февраля, 12:05

У ивы в 1986 году снимался лидер группы "Кино"

Фото: КГГА

Фото: КГГА

"Дерево Цоя", которое растет у озера Тельбин в Днепровском районе Киева, получило статус ботанического памятника. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Данному дереву более 60 лет, ива 18 метров высотой имеет три ствола, каждый диаметром более полуметра. Охранный статус предусматривает запрет на любую застройку, вырубку и даже санитарные обрезки. Сохраним память для будущих поколений", – говорится в сообщении.

Напомним, что в июле 1986 года возле ивы снимался музыкант, актер и лидер группы "Кино" Виктор Цой в фильме украинского режиссера Сергея Лысенко "Конец каникул". Съемки проходили через несколько недель после Чернобыльской катастрофы.

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Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Лента является четырьмя сюжетно связанными видео на песни "Кино". Именно после фильма Лысенко Цоя пригласили сняться в культовых картинах "Асса" и "Игла".

Напомним, в 2013 году в Киеве открыли стену памяти Виктора Цоя.

Также новости "Сегодня" писали, что в столице на Старокиевской горе, всего в двух шагах от фундамента Десятинной церкви, растет древняя липа. По официальным данным, дереву почти 400 лет.

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Киев дерево виктор цой

Источник: Сегодня

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