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Детская площадка на столичных Позняках, которую ждали больше года: появились фото

11 ноября, 14:48

Александр Марущак

Площадку уже "оккупировали" десятки детей, а родители выстраиваются в очередь

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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В столичном парке "Позняки" установили часть детской площадки в виде Речного вокзала и рисунком огромного осьминога на мягком покрытии. Местные жители ждали новую площадку в парке больше года. Впрочем, как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района, новая площадка еще до конца не сделана.

Площадку уже "оккупировали" десятки детей. Мамы с колясками выстраиваются в очередь, чтобы дети здесь могли поиграть.

"Площадка до конца не завершена. Установили только большую горку. Другие ее элементы доставляются по мере их изготовления. Кроме основного комплекса в виде речного вокзала, тут будут еще небольшие комплексы для маленьких деток. Еще будет сделана ограда и высажена живая ограда из кустов, установлены лавочки для отдыха. Там смогут отдыхать мамы, бабушки и дедушки, которые приходят гулять в парк со своими детьми", – рассказала сайту "Сегодня" Людмила Филинская, директор КП по СЗН Дарницкого района.

Все строительные работы, как и обещали, закончат до конца ноября.

Ранее "Сегодня" писали, что у озера в парке "Позняки" бобры устроили настоящий лесоповал и начали массово уничтожать деревья.

Также смотрите видео о том, когда в киевских парках появятся питьевые фонтанчики и безопасно ли из них пить воду:

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Киев детская площадка позняки

Источник: Сегодня

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