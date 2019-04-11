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Детская железная дорога в Киеве изменится до неузнаваемости: первые фото

Сегодня, 21:31

Детская "железка" в Сырецком парке после реконструкции начнет работу 1 мая

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Популярная среди киевлян детская железная дорога в Сырецком парке вскоре изменится до неузнаваемости. Тут появятся новые памятники, свой Центральный ж/д вокзал и ретропоезда. "Сегодня" побывали на месте работ. 

Первое, что бросилось нам в глаза, это паровоз, который установили у входа в Сырецкий парк. Это муляж паровоза "Ов-2611", который использовался в начале ХХ века. Во время нашего визита он еще был под клеенкой, а под его монтаж рабочие как раз готовили постамент. Несмотря на то что его еще не открыли, вокруг бегает много детворы, которая пытается залезть в кабину машиниста. Но их постоянно отгоняют рабочие.

А на самой детской ж/д дороге кипит работа. Десятки строителей укладывают плитку на платформе станции "Яблонька", которая... будет копией здания Центрального киевско­­го железнодорожного вокзала! Рабочие говорят, что здание построили в рекордные сроки: начали рыть ямы под фундамент в начале марта, а сейчас уже построили стены и своды.

"Уже монтируем своды крыши, а через неделю начнем отделочные работы по фасаду", — рассказал нам Дмитрий Коверзнев, старший мастер стройки.

В здании разместится небольшой музей и кафе. Помимо полной реконструкции "Яблоньки", рабочие приводят в порядок вторую станцию "железки" "Вишенька". Там покрасили стены, обновили навигацию, расширили платформу и уложили тактильную плитку для слепых.

А на знаменитом виадуке, через который проезжает поезд, построенном 66 лет назад, рабочие сдирают старую краску с поручней. А вот покрасить металлические опоры мостика не успеют, хотя на многих из них налеты ржавчины.

Железнодорожники (реконструкцией занимается "Укрзализныця") готовят еще один подарок детям и взрослым. Они ремонтируют детские ретропоезда, вагончики и старинный паровоз немецкого производства (ему больше 70 лет!), который будет катать гостей парка в праздничные дни. Для этого с него сняли несколько слоев краски и переварили детали, которые за многие годы пришли в негодность. 

Откроют обновленную детскую железную дорогу 1 мая. Она будет работать ежедневно. Стоимость билета пока уточняют, но в прошлом году проезд для взрослых стоил 24 грн, детский — 18 грн, а малыши до 6 лет катались бесплатно. Цена реконструкции, по данным "УЗ", несколько десятков миллионов гривен.

Ранее мы писали, в этом году в ботаническом саду им. Фомина в Киеве, который расположен возле станции метро "Университет", раньше срока зацвели первые магнолии

Отметим, что жители столицы знали толк в развлечениях во все времена. Изучив старые газетные хроники, рекламы, афиши и книги о старом Киеве, "Сегодня" узнали, как скрашивали свой досуг киевляне без кинотеатров, интернета и торговых центров. К примеру, 100 лет назад вход в большинство парков был платным, но, попав туда, горожанин мог покататься на "американских горках" или даже иногда на воздушных шарах. Также местные жители одними из первых начали играть в футбол и азартные игры, которые часто сопровождались шумными застольями. Многие виды развлечений, запрещенные сейчас, в те времена были абсолютно легальны, и наоборот: бордели или дома терпимости процветали здесь многие годы, а вот танец канкан чуть не запретили.  

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Тег Киев, парк, сырец, Сырецкий парк

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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