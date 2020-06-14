Девочка из Египта застряла в Украине без родителей из-за карантина

Вместе с Линой в Киеве застряла и ее тренер

9-летняя девочка приехала в Украину на соревнования по художественной гимнастике, и застряла здесь из-за карантина без родителей. Опекунство над юной спортсменкой взяли украинские гимнастки. И даже научили готовить вареники.

Ліна Гелейка крутит ленту, старательно оттачивает упражнения в зале вместе со спортсменками национальной сборной Украины по художественной гимнастике. Ее кумир – лидер сборной Влада Никольченко.Но девушки никогда не будут выступать под одним флагом. Лина – египтянка, которая прилетела в Киев в марте, чтобы принять участие в "Кубке Дерюгиной". Но из-за карантина соревнования перенесли. Границы закрыли. И 9-летняя Лина без родителей застряла в Киеве.

"Я три месяца здесь без мамы и папы. Я очень плакала, потому что я очень скучала", – делится она.

Семьей для юной гимнастки стала вся национальная сборная Украины. Лину поселили в квартире, где живут украинские спортсменки. Гимнастки научили ее русскому, а она подтянула английский. И каждый день поддерживали девочку не только на тренировках, но и дома.

"Мы и дома пытались с ней играть. Снимать какие-то видео, чтобы ее чуть-чуть отвлекать и от тяжелых тренировок, для нее непривычных, и от того, что мама далеко", – говорит Влада Никольченко.

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Вместе с Линой в Киеве застряла и ее тренер. Пока девочка занималась в зале, Нина работала над тем, чтобы мама Лины смогла прилететь в Киев. Когда долгожданная встреча произошла, слезы сдержать не было сил, вспоминает она.

"Я сильно плакала. Но я была уверена, что Лина в безопасности. С ней постоянно была Нина, Ирина Дерюгина и вся национальная сборная. Она постоянно тренировалась", – признается Дина Сэлэм, мама гимнастки.

Пока семья ожидает возобновления авиасообщения, юная гимнастка тренируется ежедневно по восемь часом под пристальным взглядом Ирины Дерюгиной. Мама поражена прогрессом девочки за месяцы тренировок вместе с украинской сборной.

Кроме гимнастической мастерства, за три месяца Лина овладела и азами кулинарного.

"Моя тренер-мама показала мне, как сделать вареники", – рассказывает она.

Но больше всего девочка мечтает об Олимпиаде 2028 года. Сегодня она – единственная гимнастка в странах Персидского залива, которая в своем возрасте владеет пятью предметами художественной гимнастики.

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Ранее история с десятками малышей от суррогатных мам, которые из-за карантина застряли в Киеве, всколыхнула всю страну. И вот на днях она получила первый счастливый финал. В киевском отеле "Венеция" шесть пар из Аргентины и Испании наконец-то встретились со своими малышами.

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