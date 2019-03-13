Девочка с самыми длинными волосами в Украине рассказала о секретах своего рекорда

Длинна волос 15-летней Елены Корзинюк превышает два метра!

Фото: Лана Ветрова.

Девочка с самыми длинными волосами в Украине рассказала о секретах своего рекорда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/893/d19/5c8893d1968f5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/893/d19/5c8893d1968f5.jpg 2019-03-13T07:35:00+02:00 Другие новости Длинна волос 15-летней Елены Корзинюк превышает два метра!

Новый рекорд Украины установила 15-летняя киевлянка Елена Корзинюк. За свою жизнь девушка ни разу не стриглась и стала рекордсменкой, имеющей самые длинные волосы в Украине среди детей.

Фото со страницы Ланы Ветровой на Facebook

У среднестатистического человека волосы вырастают за полгода на 6 сантиметров, а у Елены они выросли на 15 сантиметров. Она любезно позволила расчесать его, ведь часто просит это сделать других людей. Самой справиться сложно. Длина косы - 2 метра 35 сантиметров. Перед фиксацией рекорда ее волосы выравнивают четыре стилисты, чтобы можно было определить точную длину. Девушке 15 лет. За всю жизнь она ни разу не стриглась.

"Я никогда не отрезала, никогда-никогда. Когда там у меня спрашивали, я не хотела, и родители меня сами не подстригали, не было такого желания. Затем они росли-росли – и выросли такими длинными ", – говорит Елена Корзинюк, рекордсменка.

"Я предложила: дочь, очень длинные волосы, как мы будем справляться? Она говорит: нет, мама, обрезать я не буду, я его очень люблю, и я буду все делать, и тебе помогать, и ты мне, я не хочу его обрезать", – говорит Марина Корзинюк, мать рекордсменки.

Елена говорит: на уход за прической она ​​тратит полдня. За неделю использует три литра шампуня.

"Полдня надо потратить чтобы они высохли, я не пользуюсь феном. Полчаса это именно мытье волос, потом уже расчесывание после купания – это час-полтора, потому что оно более запутанное ", – говорит Елена Корзинюк.

И такой тщательный уход дал свой результат. Ее коса – самая длинная в Украине, если брать детей. Лишь на несколько сантиметров ее обгоняет другая украинская рекордсменка, правда – уже взрослая. На этом Елена останавливаться не собирается, хочет получить мировой рекорд.

Фото со страницы Ланы Ветровой на Facebook

Напомним, киевский школьник Андрей Куделя установил рекорд по количеству побед на школьных олимпиадах. За 65 дней он занял призовые места в 37 конкурсах.

Мама школьника говорит, что ее сын все схватывает на лету, поскольку у него отличная зрительная память. В свободное от уроков время мальчик ходит в медиашколу и на курсы личностного развития. Увлекается айкидо, настольным теннисом, любит смотреть фильмы. Сейчас маленький вундеркинд учится играть на синтезаторе.

Кроме того, недавно рекордсменом стал еще один юный киевлянин, став самым ребенком, который катается на коньках. Лев Ткаченко, которому всего 1,5 года, уже начал осваивать азы хоккея. Несмотря на то что клюшка втрое больше него, отважный хоккеист уже ловит на нее шайбу и даже подходит к своему старшему брату, который также увлекается этим видом спорта.

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