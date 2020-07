Девушка с самой большой грудью живет в Киеве: что известно о рекордсменке (фото)

Киевлянка Мила Кузнецова 9 июля официально признана девушкой с самой большой натуральной грудью в Украине. Обхват бюста 32-летней красотки – 1 м 35 см 5 мм.

"Превышение предыдущего достижения на 7,5 см!" – сообщил эксперт Нацреестра рекордов Виталий Зорин.

Фото: facebook.com/lopuhi.zorin

Это не первый серьезный титул пышногрудой киевлянки: она – Мисс Украины в категории plus size. А еще в 2019 году Мила Кузнецова стала первой украинкой, которая завоевала самый значимый титул в мировом конкурсе красоты для пышных девушек Queen of the world plus size.

Видео: instagram.com/mila_kuznetsova10

Девушка ведет блог в Instagram, радуя подписчиков фотографиями в разных образах, и работает моделью. У нее – 589 тысяч подписчиков. В блоге Мила делится своим видением жизни, фотографиями еды и советует хейтерам радоваться жизни, а не оскорблять людей.

"Я такая разная, но живу в ладу со своим телом, со своими эмоциями! Люблю вас, мои злые, худые девчули! И не старайтесь оскорбить тех, кто не похож на Вас! Не всем же быть такими, как Вы! Умейте радоваться жизни!" – пишет рекордсменка.

Девушка признается, что любит лето, вкусную еду, красивые машины и активный образ жизни. А еще уверяет, что большая грудь совершенно не является нагрузкой для ее спины.

"Я очень активный и позитивный человек! Люблю много ходить, кататься на велосипеде и плавать! Если вы активный человек, то у Вас организм работает правильно, и это не зависит от размера груди! Как вы видите, я #plussize девушка, и это мне не мешает жить полной жизнью и наслаждаться этим! Ну а если вы даже худой человек в режиме дом-работа-дом и отдых, "никуда не хочу", "никуда не пойду", "завтра рано вставать. лучше посмотрю тв"... "Не болит ли у Вас спина?" Теперь этот вопрос буду задавать вам я!" – пишет Мила в своем блоге.

Также киевлянка призывает людей поддерживать стариков в условиях карантина в городе.

"Сделайте что-то полезное для своих пожилых соседей! У меня на первом этаже живет семья, им за 80 лет, они всю жизнь живут в маленькой комнате (квартира на три семьи). Бабушка часто сидела возле дома, ей тяжело ходить далеко, и я с ней много общалась, жизнь тяжелая, пенсия маленькая, много денег уходило на лекарства... Сейчас, в трудное время, у каждого есть пожилые соседи, которые в особой группе риска. И если у кого-то есть возможность – то помогите им. Купите пакет продуктов и принесите им домой. Мы должны быть человечными", – делится с подписчиками Мила.

Отметим, что прежде чем признать рекорд девушки, ее отправили на медицинское обследование, которое показало натуральность груди.

Фото: facebook.com/lopuhi.zorin

До Милы Кузнецовой в Книгу рекордов Украины попали еще две пышногрудые красавицы с 11 размером бюста. Так, в 2015 году рекордсменкой признали Надежду Щербань из Винницы, а в 2016-м – Анну Рекало из Полтавы.

