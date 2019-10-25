Дифтерия в Киеве: медики рассказали подробности первого случая заболевания

У пациентов с ангинами средней или тяжелой степени тяжести будут брать анализы, чтобы исключить дифтерию

/ Фото: kyivcity.gov.ua

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В столице зафиксирован первый случай дифтерии. Столичные медики провели брифинги в стенах КГГА, где рассказали подробности.

Чиновники подтвердили, что больной – мальчик 2010 рождения – был госпитализированы 22 октября в Киевскую детскую инфекционную больницу с подозрением на дифтерию. 24 октября диагноз подтвержден лабораторно. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное. И как утверждают доктора, во введении противодифтерийной сыворотки ребенок не нуждался. Они подчеркивают, что мальчик не был вакцинирован.

Начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк сообщил, что в случае подозрения на дифтерию действует отдельный приказ департамента.

"В частности, согласно этому документу, у всех без исключения пациентов с ангинами средней или тяжелой степени тяжести берут анализы, чтобы исключить дифтерию. Только в 2019 году таким образом на дифтерию было обследовано более 6000 киевлян", – сказал он.

Именно такой анализ позволил поставить правильный диагноз больному мальчику и назначить своевременное лечение. Также Василий Животенюк отметил, что сейчас в столице вакцин против дифтерии вполне достаточно как для детей, так и для взрослых.

"Есть планово 120 тысяч доз для взрослых, при среднем использовании ежемесячно 10 тысяч", – сказал он.

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Относительно показателя вакцинации представитель департамента здравоохранения отметил, что, по последним данным, средний показатель вакцинации от дифтерии у детей составляет 77%.

"К сожалению, значительно хуже ситуация с вакцинацией взрослых. Показатель вакцинированных составляет лишь 49% киевлян ", – подытожил Василий Животенюк.

Между тем вакцинация от дифтерии является в обязательном календаре прививок. Ревакцинацию необходимо проводить каждые 10 лет, начиная с 16-летнего возраста, когда делаются последние детские прививки.

Заведующая инфекционным отделением Александровской клинической больницы Киева Людмила Минова подчеркнула, что единственным способом профилактики дифтерии сегодня является вакцинация. Она рассказала, что прививаться бесплатно можно, обратившись к врачу, с которым подписана декларация.

"Если вы не уверены, есть ли у вас достаточный уровень антител – сделайте анализ. В случае, если антитела сохранены – вам показана ревакцинация, если их уровень нулевой – прививаться придется по схеме для детского возраста", – пояснила Людмила Минова.

Ранее мы сообщали о том, что происходит в столичном лицее, где дифтерией заболел девятилетний мальчик.

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