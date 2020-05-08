Длительные выходные порадуют погодой: киевлянам обещают до +24 градусов

После сильного дождя, который побил в столице почти 130-летний рекорд, погода порадует киевлян теплом.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 9 мая, в Киеве и области ожидается до +14...+16 градусов, ночью будет до +5...+7 градусов. Осадков не прогнозируют.

Реклама

В воскресенье, 10 мая, в столице и области также будет солнечно, днем температура воздуха поднимется до +17...+19 градусов, ночью будет +6...+8 градусов.

В тренде Протестующие предприниматели заблокировали проезд в центре Киева (видео)

Реклама

В понедельник, 11 мая, синоптики обещают в Киеве и в регионе днем до +22...+24 градусов, ночью ожидается до +9...+11 градусов.

Ранее сообщалось, что сильный ливень и град, которые обрушились на Киев 4 мая, наделали немало беды в ряде районов города. Так, "поплыли" улицы Богдановская, Олеся Гончара, Ереванская, Кудряшова, Набережно-Крещатицкая, Соломенская, Кирпы и бульвар Перова.

Реклама

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух ранее отметила, что тенденции теплой зимы продолжились весной, и май не станет исключением.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама