Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Длительные выходные порадуют погодой: киевлянам обещают до +24 градусов

8 мая, 15:23

Наталья Руда

Дождей не прогнозируют

После сильного дождя, который побил в столице почти 130-летний рекорд, погода порадует киевлян теплом.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 9 мая, в Киеве и области ожидается до +14...+16 градусов, ночью будет до +5...+7 градусов. Осадков не прогнозируют.

Реклама

В воскресенье, 10 мая, в столице и области также будет солнечно, днем температура воздуха поднимется до +17...+19 градусов, ночью будет +6...+8 градусов.

В тренде
Протестующие предприниматели заблокировали проезд в центре Киева (видео)
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Реклама

В понедельник, 11 мая, синоптики обещают в Киеве и в регионе днем до +22...+24 градусов, ночью ожидается до +9...+11 градусов.

Ранее сообщалось, что сильный ливень и град, которые обрушились на Киев 4 мая, наделали немало беды в ряде районов города. Так, "поплыли" улицы Богдановская, Олеся Гончара, Ереванская, Кудряшова, Набережно-Крещатицкая, Соломенская, Кирпы и бульвар Перова.

Реклама

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух ранее отметила, что тенденции теплой зимы продолжились весной, и май не станет исключением.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)Другие новости
Нарушения карантина в Киеве: зараженных в городе становится все больше (фото)
Нарушения карантина в Киеве: зараженных в городе становится все больше (фото)Другие новости
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетами
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетамиУкраина
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на вынос
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на выносДругие новости
"Комендантский час" снова вводят в Киевской областиДругие новости
В ожидании катастрофы: сотрудники больницы Павлова в Киеве вышли на протест (фото)
В ожидании катастрофы: сотрудники больницы Павлова в Киеве вышли на протест (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...