Для элитной двухэтажной квартиры Януковича за 26 млн ищут жильцов

До сих пор квартира была скрыта от посторонних глаз

Для элитной двухэтажной квартиры Януковича за 26 млн ищут жильцов 2019-02-09T06:03:00+02:00 Другие новости До сих пор квартира была скрыта от посторонних глаз

Для элитного столичного пятикомнатного помещения, которое принадлежит президенту-беглецу Виктору Януковичу, ищут жильцов. До сих пор квартира была скрыта от посторонних глаз, но туда попала съемочная группа "Сегодня". Сколько просят за аренду и есть ли желающие там поселиться?

Агентство по розыску и менеджменту активов, сокращенно АРМА, прежде чем передать киевскую квартиру Януковича управляющим, заручилось силой Святого Духа.

Дом недалеко от Днепровской Набережной. В нем два этажа. В целом – 240 квадратных метров стоимостью 26 млн гривен. Достойного распорядителя добра чиновники определили на конкурсе в ноябре, выбрали его среди двух десятков претендентов.

Говорят, гешефтом довольны. Мол, квартира требует ремонта и, чтобы привести ее в порядок, нужны немалые деньги.

"С учетом того, чтобы с этой квартиры сделать жилье, то сюда расходы будут таковы, что они превысят стоимость. Было отобрано юридическое лицо, с которым был заключен договор на управление, а дальше – это уже его головная боль", – рассказывает начальник управления агентства по розыску и менеджмента активов Виталий Резник.

Но наши ожидания увидеть мешки с цементом и кирпичные стены не оправдались. Это одна из трех ванных комнат. Золотой сантехники здесь нет, впрочем видно, что отделка здесь недешевая.

Служащие АРМА говорят, что Виктору Януковичу, владельцу Межигорья, эта квартира была нужна как минимум для киевской регистрации.

Добротные краны, лепнина, напольное покрытие, вид на Днепр, кухня - скорее столовая, лестница на второй этаж с кованными перилами. Правда, не хватает светильников и кое-где нужны косметические работы. Янукович, хоть и владеет этим жильем, здесь не был и минуты, говорит Виталий Резник. Владелец имеет десятки тысяч долгов за коммунальные услуги, и, по решению суда, их из него не списывают.

"Это надо у него спросить, зачем ему была эта квартира, но он в ней не успел пожить. Может он внукам хотел подарить", – предполагает Резник.

Управляющий говорит – нужно искать квартирантов, а те будут платить в бюджет. А сколько – пока не определились.

"Ничем не удивился, ничего особенного. Это будет рыночная стоимость, как на рынке в Киеве", – говорит управляющий Владимир Сидоренко.

Таким образом, по замыслу чиновников, ремонт должен приносить деньги в бюджет, хотя и остается в собственности президента-беглеца.

Квартирантов будут искать через посредников.

"Названное лицо сегодня осуждено по статьям, которые не предусматривают конфискации. Но есть другое уголовное производство, в рамках которого эта квартира арестована. И фабула дела предусматривает специальную конфискацию", – поясняет начальник управления агентства по розыску и менеджмента активов Виталий Резник.

Кроме этой квартиры, управляющим передано еще два гаража, которые также принадлежат Януковичу, а уже весной в АРМА обещают объявить управляющего резиденцией "Межигорье".

Ранее мы писали, сколько украинцы переплачивают на аренде квартир. Квартира в состоянии ниже среднего по ремонту стоит сейчас 7 тысяч гривен.

Напомним, в Украине поменяют правила аренды жилья. В Кабмине готовят законопроект, который определит правила для арендаторов и арендодателей. Помимо этого, проект должен вывести рынок съема жилья из тени. Сейчас примерно 70% арендодателей не платят налогов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Для элитной двухэтажной квартиры Януковича за 26 млн ищут жильцов". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...