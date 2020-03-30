"Температуры уже нет" – эксклюзивное интервью с перенесшим коронавирус украинцем

Павел Пуськов лечился в Александровской больнице, и сейчас находится дома

Украинец Павел Пуськов, одолевший коронавирусную инфекцию, твердит, что у него уже нет температуры, а настроение – позитивное. Павел дал эксклюзивное интервью программе "Сегодня". За десять дней киевлянин Павел полностью оправился от коронавируса. Таких, как он, в Украине пока только шесть человек.

Павел – встречает нас без маски. Предлагает обработать руки антисептиком.

"Сколько раз в день так делаете?" – спрашиваем Павла. "5-6 раз", – отвечает мужчина.

Павел Пуськов предполагает, что заболел коронавирус во Франции, во время заграничной командировки.

"Мне делали томографию, и когда они увидели, что у меня легкие воспалены и высокая степень воспаления, двусторонняя, сказали – вызываем скорую. И меня привезли в Александровскую больницу", – вспоминает Павел Пуськов.

В Александровской больнице Павлу сделали тест, который подтвердил коронавирус. Лечение продолжалось десять дней. Мужчина уверяет – ни за что не платил.

"Они мне лечили двустороннюю пневмонию. Три раза в день капали в вену антибиотик. Каждый день ставили капельницы, до литра вливали. Плюс – таблетки. И так длилось порядка пяти дней", – рассказывает выздоровевший.

На пятый день интенсивного лечения у Павла нормализовалась температура и больше не поднималась. А на десятый день ему сделали тест, который не выявил коронавируса, и мужчину отпустили домой.

"Температуры нет, кашля нет – абсолютно здоровой человек", – говорит Павел.

Павел говорит: из тех, кто с ним контактировал, никто больше не заболел коронавирусом.

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"Все меряют температуру, все сообщилы домашним докторам. И они каждое утро и вечер сообщают температуру, и ни у кого ничего не появилось", – говорит Павель Пуськов.

Павел работает в крупной компании, коммерческим директором. Говорит: сейчас все офисные сотрудники работают удаленно.

"С 8 до 17 проходят видеоконференции. Переписка, телефонные разговор – все удаленно", – объясняет Павел.

Врачи рекомендовали Павлу в течение двух недель минимизировать контакты с другими людьми. Поэтому сейчас он только ходит за продуктами, а дышит свежим воздухом на балконе. Только вот бороду пришлось сбрить, потому что барбершопы не работают во время карантина. Украинец Павел советует – не бояться заболеть коронавирусом.

"Как для меня – это обычный грипп, которым мы все переболеем, вот и все", – говорит выздоровевший Павел Пуськов.

По данным Центра общественного здоровья Украины на 11:00 30 марта, в стране официально подтверждено 480 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых шестеро человек выздоровели и еще для 11 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 62 новых случаев.

Ранее "Сегодня" сообщали, что ЕС даст Украине 2,5 млрд грн на борьбу с коронавирусом . Эти средства будут направлены на поддержку украинской системы здравоохранения, экономики (в частности, малых и средних предприятий) и тех, кто больше всего пострадал от кризиса, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Напомним, что в Украине до 24 апреля этого года продлен карантин, также на всей территории Украины введен режим чрезвычайной ситуации.

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