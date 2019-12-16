Основателей Киева на Почтовой площади приодели в теплые ботиночки

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Памятник малышам-основателям Киева на Почтовой площади опять видоизменился. На бронзовых малышах Кие, Щеке, Хорыве и их сестре Лыбеди появилась теплая обувь на застежках. Теперь они не будут стоять босыми на холодном граните и в снегу.

Ботинки-носочки для малышей пошила киевлянка Валентина Рущак. Раньше она несколько раз самостоятельно украшала памятник основателям, предварительно сделав замеры с бронзовых малышей. А затем познакомилась со скульптором Владимиром Журавлем.

"После того, как мы с вами запустили традицию одевать малышей в разные костюмы, эту идею подхватили и обычные киевляне. Теперь малыши-основатели получили теплые ботиночки. Мастерица Валентина Рущак, которая их пошила планировала сделать их яркими, но в процессе обсуждения мы решили сделать их такими, как вы сейчас видите на памятнике. У Лыбеди ботиночки-носочки – светлого цвета, а у братьев-князей они серого цвета, и стилизованные под старину. Обувь крепится на специальных застежках", – рассказал сайту "Сегодня" скульптор Владимир Журавель.

Кстати, три лимона, которые прикрепили скотчем к лавочке, на которой сидит княжна Лыбедь исчезли. Видимо, их как и три банана съели нуждающиеся киевляне.

Ранее мы сообщали, что бронзовый памятник маленьким основателям Киева Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбеди на Почтовой площади уже готов к новогодним и рождественским праздникам. Утром 12 декабря малышей приодели в праздничные кожушки, штанишки, шапки, пояса и платье. Украшать начали после 10 утра.

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