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До +5 градусов. Синоптики обещают киевлянам весеннюю погоду

15 января, 09:16

Днем температура воздуха поднимется до +3...+5 градусов, ночью будет 0...-2 градуса

Фото: Liubov Solomina/Facebook

Фото: Liubov Solomina/Facebook

В Киеве в среду, 15 января, ожидается сухая и солнечная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +3...+5 градусов, ночью будет 0...-2 градуса.

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При этом такая же погода будет сегодня и по всей области.

Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Отметим, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса. Всего в течение года температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5 °С. В обсерватории Срезневского подсчитали, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3 °С, что значительно больше, чем на земном шаре.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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