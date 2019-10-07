До -5 градусов: в Киеве синоптики обещают сильные заморозки

По ночам до 9 октября в столице и области синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха

/ Фото: Pixabay

В Киеве в понедельник, 7 сентября, будет преобладать прохладная, но солнечная и сухая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем в столице температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов. Ночью температура снизится до 0 градусов и ниже.

В Чернобыле, Тетереве, Фастове, Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине, Белой Церкви, Мироновке днем прогнозируют +8...+10 градусов, ночью -1...-3 градуса.

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При этом по ночам до 9 октября в столице и области синоптики прогнозируют сильные заморозки в воздухе – до -5 градусов.

Напомним, что среднемесячная температура воздуха в сентябре в Киеве, по наблюдениям климатологов, составила +15,9 °С, что превысило климатическую норму на 2,0 °С. Сентябрь был очень контрастным – средняя температура первой и второй декад оказалась выше климатической нормы на 4,1 °С и 2,1 °С соответственно, а третья декада была по-настоящему осенней – ее температура на 0,3 °С ниже нормы. Самым жарким днем ​​было 3 сентября, когда максимальная температура достигла +31,3 °С, а самым холодным – 24 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +2,0 °С.

А недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай,ноукраинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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