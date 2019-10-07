Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,61
27,02

До -5 градусов: в Киеве синоптики обещают сильные заморозки

7 октября, 08:38

По ночам до 9 октября в столице и области синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха

/ Фото: Pixabay

В Киеве в понедельник, 7 сентября, будет преобладать прохладная, но солнечная и сухая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем в столице температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов. Ночью температура снизится до 0 градусов и ниже.

В Чернобыле, Тетереве, Фастове, Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине, Белой Церкви, Мироновке днем прогнозируют +8...+10 градусов, ночью -1...-3 градуса.

Реклама

Скриншот

Скриншот

В тренде
Смертельная спецоперация под Киевом: что нужно знать о "террористе номер один"
Оперативная съемка момента задержания Шота Чичиашвили в Москве, 2003 год. Фото: liveleak.com

При этом по ночам до 9 октября в столице и области синоптики прогнозируют сильные заморозки в воздухе – до -5 градусов.

Напомним, что среднемесячная температура воздуха в сентябре в Киеве, по наблюдениям климатологов, составила +15,9 °С, что превысило климатическую норму на 2,0 °С. Сентябрь был очень контрастным – средняя температура первой и второй декад оказалась выше климатической нормы на 4,1 °С и 2,1 °С соответственно, а третья декада была по-настоящему осенней – ее температура на 0,3 °С ниже нормы. Самым жарким днем ​​было 3 сентября, когда максимальная температура достигла +31,3 °С, а самым холодным – 24 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +2,0 °С.

А недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай,ноукраинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как выглядит Пешеходный мост спустя два месяца после обрушения – фото и видео
Как выглядит Пешеходный мост спустя два месяца после обрушения – фото и видеоДругие новости
Еда по цене квартиры: как выглядят самые дорогие продукты в Киеве
Еда по цене квартиры: как выглядят самые дорогие продукты в КиевеДругие новости
Сюрпризы осени: в Киеве расцвели акации
Сюрпризы осени: в Киеве расцвели акацииДругие новости
В Киеве с 4 по 6 октября массово перекроют дороги: список улиц и время перекрытия
В Киеве с 4 по 6 октября массово перекроют дороги: список улиц и время перекрытияТранспорт
Жителей Киевской области призвали сдать незарегистрированное оружие
Жителей Киевской области призвали сдать незарегистрированное оружиеДругие новости
Тома Круза в Киеве покатали на вертолете, показали мосты и бандуру: фото
Тома Круза в Киеве покатали на вертолете, показали мосты и бандуру: фотоДругие новости

Новости партнеров

Loading...