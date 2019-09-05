Долги по зарплатам в Киеве: как людям удалось вернуть 30 миллионов гривен

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

С начала года государственные исполнители столицы вернули долги по заработной плате для работников предприятий-должников на сумму более 30 млн гривен. Было выполнено почти 1300 исполнительных производств.

"Наибольшими должниками пока является ОАО "Завод Маяк", его долг перед работниками составляет почти 14 миллмонов гривен и ОАО "Мостострой "- более 7,5 млн гривен", – рассказал глава столичной юстиции Станислав Куценко.

Проверить, насколько исправно предприятие выдает зарплату, можно в Едином реестре должников. Там есть публичный электронный реестр предприятий-должников по выплате заработной платы. Так что каждый желающий сможет узнать, платит конкретное предприятие зарплату своим работникам.

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Кроме того, в столице и других регионах Украины работают штабы контроля за выполнением решений о взыскании задолженности.

Отметим, что право на своевременное получение вознаграждения за труд защищается законом (ст. 43 Конституции Украины). Работник имеет право на оплату своего труда на основании заключенного трудового договора (ст. 21 Закона Украины "Об оплате труда").

Напомним, недавно на OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), где уже пустили с молотка имущество на 10 миллиардов гривен, Государственная исполнительная служба продала памятник Ленину. Торги состоялись 28 августа, сообщила пресс-служба торговой площадки. Скульптура из литой бронзы весом 6 тонн была выставлена на торги за долги по зарплате.

Этот памятник Ленину демонтировали в 2014 году, а впоследствии имущество было описано Государственной исполнительной службой. Коммунальное предприятие "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение" Желтоводского городского совета" задолжало сотрудникам более 97 тысяч гривен.

Также новости "Сегодня" побывали на самом большом складе арестованного имущества в Украине. Оказалось, что на складе СЕТАМ чего только нет – от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей:

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