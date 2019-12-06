Достройка "Охматдета": из госбюджета выделили дополнительно 200 млн грн

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу, 6 декабря, утвердила проект закона №2505, который предусматривает внесение изменений в госбюджет-2019 по увеличению расходов на строительство современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдета".

Согласно принятому документу, расходы на строительство будут увеличены на 200 млн гривен. Эти изменения предлагается реализовать за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта" (КПКВК 0411220) на такую ​​же сумму.

В госбюджете на 2019 год на завершение строительства Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" был предусмотрен 1 миллиард гривен.

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При этом премьер-министр Алексей Гончарук в своем микроблоге Twitter сообщил, что "правительство сделает все для того, чтобы уже в первом квартале 2020 года строительство "Охматдета" было завершено".

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Новый корпус "Охматдета" начали возводить в 2011 году, но через два года работы прекратили. При предыдущем Кабмине строительство обещали завершить уже в этом году. В апреле открыли первую часть нового корпуса клиники "Охматдет".

Весь комплекс обновленного "Охматдета" составит более 67 тыс. кв. м – несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, 5 онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение.

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