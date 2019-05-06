Дождь и гроза: какая погода ждет киевлян в понедельник

Температура воздуха днем поднимется только до +17 градусов

Фото: Pixabay

В Киеве в понедельник, 6 мая, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

"Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Температура 15-17°", – говорится в сообщении.

Ночная температура составит +10...+12 градусов.

Напомним, что на Киев вечером в пятницу, 3 мая, обрушилась стихия: внезапно погода резко испортилась и началась гроза с проливным дождем. В некоторых районах города также выпал град. Все это сопровождалось шквальным ветром.

Хотя стихия бушевала всего около 20 минут, некоторые улицы буквально превратились в реки. Особенно "досталось" улице Борщаговской, улице Гетьмана в районе Индустриального путепровода, а также Полевой и Гарматной. Уровень воды на проезжей части доставал до средины колеса среднестатистической легковушки. Из-за этого образовались заторы.

Напомним, летом 2018-го в Киеве из-за проливных дождей произошло несколько серьезных затоплений. Так, в июле ливни затопили дороги и повалили деревья, причем не один раз, а в августе на город вновь обрушилась непогода.

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