Дождь и сильный ветер: какой будет погода в Киеве 22 марта
Днем в пятницу температура воздуха в столице поднимется до +10...+12 градусов
В Киеве в пятницу, 22 марта, будет дождливым, также ожидаются сильные порывы ветра. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха днем в столице поднимется до +10...+12 градусов.
Она уточнила, что 22 марта Украину накроет циклон с атмосферными фронтами, поэтому дождить будет не только в Киеве, а и в ряде других регионов.
Накрывший Украину 22 марта циклон с атмосферными фронтами
Ранее мы писали, что на одной из столичных строек произошло очередное ЧП. Так, с возводимой на улице Глубочицкой многоэтажки упала деревянная балка и травмировала прохожего. Всего с верхних этажей новостройки сорвалось несколько деревянных досок, по предварительной причине, из-за сильного ветра, который внезапно поднялся в Киеве. Еще одна упавшая балка разбила машину, которая была припаркована рядом со стройкой.
Также сообщалось, что в Киеве 11 марта разбушевался сильнейший ветер. По данным Укргидрометцентра порывы достигали 30 м/с. Из-за непогоды произошло несколько серьезных ЧП. Так, в соцсетях сообщали, что на ул. Лысенко недалеко от метро "Золотые Ворота" ветром сорвало огромный кусок крыши дома. Он рухнул на проезжую часть, повредив две машины.
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