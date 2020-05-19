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Дождь на весь день: синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве

19 мая, 09:13

Наталья Руда

Сильного ветра не будет

В Киеве во вторник, 19 мая, будет дождливая погода, однако сильных порывов ветра, которые накануне повалили в столице несколько деревьев, не обещают.

Как сообщает Укргидрометцентр, днем в столице температура воздуха поднимется до +16...+18 градусов. Ночью будет до +7...+9 градусов.

По области будет такая же погода, но на юге и востоке региона температура днем поднимется до +17...+19 градусов, а на севере – до +15...+17 градусов.

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Напомним, что ранее столицу уже заливало дождями, за три дня в городе выпала месячная норма осадков и многие улицы традиционно превратились в реки. Как говорил мэр Виталий Кличко, "после очень засушливых двух месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни".

Видео: Сегодня

Также синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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