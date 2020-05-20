Дожди ненадолго отступили: синоптики дали прогноз по Киеву

После дождя и сильного ветра, который на днях сломал в столице несколько деревьев, в среду, 20 мая, погода в Киеве порадует жителей города.

Как сообщает Укргидрометцентр, дождей в Киеве в ближайшие два дня не будет, ожидается переменная облачность. Сегодня днем температура воздуха поднимется до +14...+16 градусов, ночью будет +9...+11 градусов.

В Киевской области также будет сухо. В Вышгороде и Яготине днем обещают до +17 градусов, в Борисполе, Тетереве и Барышевке – до +18 градусов, а в Мироновке, Белой Церкви и Фастове будет до +20 градусов.

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Напомним, что ранее столицу уже заливало дождями, за три дня в городе выпала месячная норма осадков и многие улицы традиционно превратились в реки. Как говорил мэр Виталий Кличко, "после очень засушливых двух месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни".

Видео: Сегодня

Также синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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