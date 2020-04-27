Дожди в Киеве побили 129-летний рекорд

В ночь на 26 апреля в столице выпало 26 мм осадков

Ночь на воскресенье, 26 апреля, оказалась для Киева рекордно дождливой. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем это было в 1987 году", – говорится в сообщении.

К сожалению, в большинстве других регионов Киевской области осадков выпало значительно меньше, в частности в Чернобыле лишь 0,1 мм.

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Отметим, что Укргидрометцентр прогнозирует в столице грозы в начале мая.

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Напомним, в середине апреля столицу и регион накрыла пыльная буря.

Кроме того, в этом месяце наблюдалась критическая ситуация с качеством воздуха в столице. Так, Киев неоднократно попадал на первые места антирейтинга городов мира по уровню загрязненности воздуха.

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