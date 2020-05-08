Дожди в Киеве снова побили почти 130-летний рекорд

После рекордных дождей в конце апреля ливни в четверг, 7 мая, тоже побили в Киеве почти 130-летний рекорд. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"В Киеве в четверг на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 24 мм осадков, что вдвое больше, чем это было этого же числа в 1908 году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дождливый май начал ликвидировать недобор осадков, который наблюдался в столице с июня прошлого года.

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Ранее сообщалось, что сильный ливень и град, которые обрушились на Киев 4 мая, наделали немало беды в ряде районов города. Так, "поплыли" улицы Богдановская, Олеся Гончара, Ереванская, Кудряшова, Набережно-Крещатицкая, Соломенская, Кирпы и бульвар Перова.

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух ранее отметила, что тенденции теплой зимы продолжились весной, и май не станет исключением.

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