Душ, кухня и цветы: как выглядят платные камеры для заключенных в Киеве (фото)

В Киеве 8 мая заработал экспериментальный проект в СИЗО: за фиксированную плату заключенных будут отправлять в камеры с улучшенными условиями. В народе их уже успели прозвать "вип-камерами". Однако в Минюсте говорят, что они далеки от "условий, как санатории". При этом после приговора суда пребывания в улучшенных камерах не предвидится.

"Сразу подчеркну, что речь не идет о "люкс номерах" или "VIP апартаментах" в санатории вместо следственного изолятора. Это платные камеры с увеличенной нормой площади на одного заключенного, с отгороженной санвузловой зоной и минимальным набором необходимых бытовых условий. Всего сегодня доступно две четырехместные камеры, одна трехместная и одна двухместная", – рассказала заместитель Министра юстиции Елена Высоцкая.

Суть эксперимента в том, чтобы заключенные получали улучшенные условия за официальную плату, а не за взятки, как это распространено в украинских СИЗО. Дело в том, что из-за постоянной нехватки денег на ремонты в следственных изоляторах, которым сейчас уже более 100 лет, большинство помещений находятся в крайне неудовлетворительном техническом состоянии.

"Вместе с тем мы видим, что в следственных изоляторах, как правило, уже оборудованы камеры "повышенного комфорта". При этом, как со стороны администрации искусственно создаются условия для того, чтобы заключенные и их семьи доплачивали за определенные "услуги", так и люди всегда изыскивают способы улучшить условия своего пребывания в следственном изоляторе", – отметил министр юстиции Денис Малюська.

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Чтобы сделать эксперимент прозрачным и избежать злоупотреблений, в СИЗО будет установлена ​​система видеонаблюдения для мониторинга заполняемости платной камеры. Она систематически будет сверяться с информацией о наполняемости спецсчета следственного изолятора.

"То есть, если в камере находится три заключенных, то и дневная оплата должна поступить за троих человек", – добавил министр.

"Селить" в платную камеру будут после написания заявления и перечисления средств на счет специального фонда следственного изолятора, который будет использоваться для улучшения условий в обычных камерах: текущие ремонты помещений, замена сантехники, электрики и другие подобные улучшения.

"Этот эксперимент позволит проверить, способны ли следственные изоляторы за деньги провести минимальные санитарно-бытовые улучшения, не дожидаясь прямых дотации из госбюджета", – добавила Елена Высоцкая.

Работа экспериментальных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По ее результатам будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу.

Ранее украинский Кабмин принял постановление об улучшении содержания в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах. Кроме того, глава Минюста Денис Малюська предложил выставить на торги украинские тюрьмы, а полученные от продажи деньги направить на улучшение условий содержания заключенных.

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А новости "Сегодня" показывали сюжет о планах министра изменить порядки в Лукьяновском СИЗО:

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