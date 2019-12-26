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Две ночи подряд в Киеве стали самыми теплыми за почти 140 лет

26 декабря, 14:45

В декабре уже зафиксировали девять температурных рекордов

/ Фото: Pixabay

Две ночи подряд в Киеве самые теплые ночи за 139 лет наблюдений. Об этом сообщают на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского .

Так, ночь на 25 декабря в Киеве оказалась самой теплой за 139 лет наблюдений. Столбик термометра не опустился ниже 4,4 °С, что на 0,6 °С теплее, чем это было в 2014 году.

Также самая теплая ночь была и 24 декабря.

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Это уже девять температурных рекордов в декабре.

Отметим, что ранее в Киеве уже был побит ряд температурных рекордов. Так, 17 декабря в столице был превышен рекорд максимальной температуры воздуха. После полудня столбик термометра поднялся до +10,4 °С, что на 1,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

При этом 16 декабря в Киеве температура воздуха составила +6,6 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября.

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Киев погода зима погода в Киеве

Источник: Сегодня

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